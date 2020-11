Qué bancos no tienen ninguna comisión

La banca española está inmersa en una espiral de subidas de comisiones ante las expectativas de años de tipos negativos. Hasta hace poco, la nómina era suficiente para sortear las comisiones, pero ahora los bancos endurecen los requisitos.

Contratación de productos de inversión o financiación, junto al gasto de tarjetas y seguros son algunas de las condiciones draconianas puestas en marcha.

“Hasta la fecha, La captación de clientes se está centrando en las cuentas nóminas”, recuerda Laura Martínez, experta de iAhorro. Esto permitía el acceso a múltiples servicios, pero con la pérdida de rentabilidad de otros productos, como es el caso de las hipotecas, ya no basta.

Por su parte, Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto, señala que “si lo que queremos es una cuenta corriente que no nos exija nada, pero que tampoco nos cobre comisiones, hay varias opciones”.

En caso contrario, si necesitamos más servicios, “sólo podremos esquivar las comisiones si estamos dispuestos a cumplir con cierta vinculación”, advierte González.

Los bancos digitales que no cobran comisiones

A pesar de esta tendencia por parte de la banca, es posible encontrar entidades financieras que no cobran ninguna comisión.

De hecho, Javier Mezcua, experto en finanzas de HelpMyCash, señala que muchos bancos que sí que cobran comisiones tienen alternativas de cuentas que no las cobran, pero bajo determinados perfiles.

Otra posibilidad es apostar por los neobancos o entidades cien por cien digitales, que no las aplican por dos motivos. Por un lado, porque son entidades financieras de reciente creación, que necesitan captar clientes, y, por otro lado, al tener una operación cien por cien digital los costes son menores.

Pero también hay entidades más tradicionales que incluyen cuentas sin comisiones.

Entre los primeros destaca n26, el neobanco tiene una cuenta sin comisiones, igual que su competidor Bnext.

SelfBank, otro banco puramente digital, también comercializa su Cuenta Self, que tampoco aplica cargos.

CaixaBank, que recientemente ha subido los requisitos de sus cuentas para no pagar comisiones, ofrece la cuenta Imagin, de su banco digital y dirigido a los más jóvenes Imagin Bank.

Misma estrategia sigue Banco Santander. La entidad que preside Ana Botín lanzó la Cuenta One, que puede llegar a cobrar 20 euros al mes por mantenimiento si no se cumplen las condiciones, pero en la Cuenta Corriente Open, de su banca digital Openbank, no se aplican.

Excepciones en el cobro de las comisiones en la banca digital

Como decíamos también hay posibilidades de huir de las comisiones sin tener que acudir a un banco tecnológico.

Abanca, comercializa la Cuenta Clara en sus dos modalidades, tanto con comisiones como no, que en el caso de domiciliar la nómina regala 150 euros en efectivo.

Cajamar dispone la Cuenta Wefferent en la que tampoco se aplican cargos, mientras que Liberbank tiene la Cuenta Playstation.

Bankia mantiene su Cuenta On, una cuenta 100% digital que tampoco aplica cargos.

La banca seguirá encareciendo las comisiones

La tendencia es que los bancos que no cobran comisiones se conviertan en un pequeño reducto.

La política expansiva del BCE hará que se mantengan los tipos de interés en niveles mínimos durante un largo periodo de tiempo, por lo menos hasta 2024.

Esto impactará en la cuenta de resultados de la banca, que además tuvo que hacer importantes provisiones para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia, por lo que es más que probable que sigan aumentando los cobros a los clientes y los requisitos para no hacerlo.