Qué bancos ingresaron más por comisiones durante los primeros nueve meses del año

Incremento de comisiones y reducción de costes constituyen los dos ejes fundamentales en los que la banca vertebra la estrategia para hacer frente a los bajos tipos de interés que lleva asolando su negocio bancario desde 2016.

Y ambos comienza a dar sus frutos. Así, la gran banca cobró 6.980 millones de euros en comisiones en los nueve primeros meses del año, según datos de Neovantas.

Y, aunque los Ingresos recurrentes (que se componen del margen de intereses juntos a las comisiones netas), es decir, los puramente bancarios, siguen menguando respecto al mismo período del año pasado por la disminución de los márgenes de intereses, se ve una tendencia al alza del peso de las comisiones.

Estas se incrementan no sólo por el cobro de los cargos por diversos productos como seguros y servicios de valor añadido para los clientes, en el que también destaca en estos meses el negocio de valores (trading) como palanca de crecimiento.

Pero también es cada vez más habitual que se revisen con incrementos las comisiones por mantenimiento de cuenta o que se incorporen otras, que hasta la fecha habían sido gratuitas, como los cargos por retirar dinero de ventanilla.

Bankia lidera el incremento de los ingresos por comisiones

No se puede decir que las entidades no se hayan puesto de acuerdo. Y es que entidades que tradicionalmente se vendían como bancos que revolucionaban el sector al no aplicarlas, se rinden ante los bajos tipos de interés y empiezan a cobrarlas.

En los nueve primeros meses, las comisiones han crecido un 0,2% interanual, pero este crecimiento es más bien heterogéneo.

Asi, Bankia crece a doble dígito en el cobro de comisiones (10,5 %), igualmente que el BBVA que ha incrementado esta partida un 4,8% debido a las comisiones de gestión de activo y por las operaciones de banca corporativa, principalmente.

En la parte negativa está el Santander con una contracción del -6,5% y Sabadell (-4,2%).

El cobro de comisiones se acelerará

Las perspectivas que maneja la banca es que los bajos tipos de interés se prolonguen a medio plazo. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no quiere sustos en la recuperación, por lo que será muy cauta antes de tomar decisiones al respecto.

Así, la banca ya está inmersa en una serie de cambios de las condiciones de los productos que comercializan que tienen como regla común el incremento de comisiones.

Banco Sabadell eleva la comisión de mantenimiento de 15 euros al mes hasta los 30 euros.

Banco Santander, que lanza la Cuenta One, que sustituirá la Cuenta 1 2 3, también incrementa el cobro a los clientes en caso de no cumplir los requisitos.

Así, cobrará 20 euros al mes si no se cumple ningún requisito., esta cantidad se rebajará hasta los 10 euros si sólo domicilia la nómina.

En el caso de BBVA, también sus clientes deberán abonar 10 euros al mes en el caso de no cumplir las condiciones exigidas, que incluyen domiciliar la nómina y hacer cargos con tarjeta y tener recibos domiciliados entre otros.

La banca digital también cobra comisiones

Hasta la fecha, la banca digital se publicitaba como la banca que no cobraba comisiones.

Ahora, ING abre la puerta a que lo haga el resto de entidades. El banco naranja comenzará a cobrar 10 euros a sus clientes que tengan más de 30.000 euros depositados en la entidad, sin tener domiciliada la nómina.

Esto podría provocar una huida de los clientes que tenían a ING como segundo banco para rentabilizar sus ahorros.

Excepciones en la banca tradicional y digital

A pesar de esta tendencia, todavía es posible encontrar ofertas con cero comisiones.

El gran rival de ING, Openbank mantiene su oferta de cero comisiones independientemente de que se domicilie la nómina o no.

En cambio, Bankinter mantiene su política de no cobro de comisiones domiciliando la nómina, además, mantiene la oferta de su cuenta remunerada al 5% el primer año como vía de entrada a captar nuevos clientes.

También la neobanca, con entidades como Bnext o n26 mantiene el gancho de cero comisiones para captar nuevos clientes.

En el caso de que el cliente busque una cuenta que ofrezca algún extra (remuneración, regalos, etc.), normalmente solo se podrá esquivar las comisiones si se está dispuesto a cumplir con cierta vinculación.

Como mínimo, la mayoría de los bancos pedirán domiciliar la nómina aunque la mayoría suelen pedir algo más: domiciliar recibos, realizar compras con tarjeta, contratar seguros, tener saldo en productos de ahorro, etc.