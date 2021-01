Por qué el banco no puede cobrarte si contrataste una cuenta "sin comisiones"

Varios bancos españoles modificaron las condiciones de sus cuentas a lo largo del pasado ejercicio obligando a sus clientes a pagar comisiones más altas o cumplir con una mayor vinculación.

Una tendencia que continúa en 2021 con otra serie de condiciones como contratar seguros, fondos de inversión o tarjetas de crédito para eliminar gastos, según apuntan desde el comparador financiero HelpMyCash.com.

Pero, ¿están obligados los clientes a aceptar las nuevas condiciones? Según el acuerdo entre el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas el pasado día 24, solo existe un criterio único para considerar injustificado que un banco modifique las condiciones.

Son los casos en los que la oferta comercial incluía expresiones como "sin gastos" o "cero comisiones" y que según la normativa compromete a las autoridades de consumo a seguir este criterio para resolver las reclamaciones.

Cuándo puede modificar el banco las condiciones

Una entidad puede modificar las condiciones de forma unilateral, pero se tienen que dar tres escenarios.

El primero, que en el contrato se recoja la posibilidad de dicha modificación unilateral. En segundo lugar, la entidad debe justificar una razón válida para cambiar las condiciones del contrato.

Por último, el banco debe comunicar al cliente acerca del cambio de condiciones en la mayor brevedad posible, con al menos dos meses de antelación a su aplicación.

Si estos tres requisitos se cumplieran, el cliente tendría aún derecho a finalizar el contrato de forma inmediata y sin pagar una penalización.

Consumo aclara, no obstante, que prevalecerá el derecho del consumidor a exigir el cumplimiento de su contrato de acuerdo a las comunicaciones comerciales del producto, según indican fuentes del ministerio a HelpMyCash.

¿Y si cambian tus condiciones?

Siempre se puede reclamar a las autoridades de consumo si un usuario no está de acuerdo con el cambio de tarifas por los servicios de su cuenta.

"Todos los usuarios a los que se les haya modificado de forma unilateral las condiciones de su contrato pueden reclamar ante la autoridad competente de su comunidad", explican.

Si se presentase la reclamación y se estuvieran esperando los trámites, desde HelpMyCash recomiendan a los clientes valorar si compensa asumir la nueva vinculación que exige su entidad y comparar qué ofrecen otros bancos.

Según los expertos del comparador, no se debería contratar un producto que no se necesite o que no convenza al consumidor, a pesar de que los bancos estén obligando a contratos seguros, renting de vehículos o préstamos.

Además, recuerdan los expertos, el banco exigirá un mayor número de requisitos a pesar de ofrecer las mismas ventajas. Asimismo, recuerdan que en el mercado se pueden encontrar ofertas gratuitas para usuarios que no quieran comisiones ni ataduras con su entidad.

En este sentido, desde HelpMyCash señalan como ejemplos a BBVA, Liberbank, Abanca, Openbank, ING, Bankia o N26 como algunas de las entidades con pocas exigencias en sus catálogos.