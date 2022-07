Las 5 claves que moverán esta semana los mercados globales

La subida del 12 por ciento del dólar en lo que va de año ha generado preocupación mundial y seguramente será debatida cuando los responsables políticos del G20 se reúnan el 15 y 16 de julio. Más aún, si salta a la paridad frente al euro por primera vez en 20 años.

La política británica, los cierres de China, los resultados de los bancos estadounidenses y los halcones del banco central también merecerán la atención de los mercados globales esta semana que entra.

Publicidad

1. El dólar, el gran activo refugio

La moneda única europea es la última víctima del dólar. Ahora, en mínimos de 20 años, pronto podría mirar a la paridad, afectada por el amplio atractivo del dólar como refugio seguro, pero también por el aumento de los precios de la gasolina que han avivado los riesgos de recesión en la zona del euro.

Los datos del próximo miércoles, que se espera que muestren un aumento interanual del 8,7 por ciento en la inflación de los Estados Unidos en junio frente al 8,6 por ciento de mayo, podrían consolidar las apuestas sobre otra fuerte subida de tipos de la Fed y elevar aún más al dólar.

Los ministros de finanzas y los banqueros centrales del G20, reunidos el 15 y 16 de julio en Bali, están atentos. El endurecimiento de las condiciones financieras ha causado cráteres en los mercados, y con el dólar tan fuerte, está en marcha una especie de guerra de divisas inversa, en la que los países prefieren tipos de cambio más fuertes para frenar la inflación. La revista Inversión en su número de la pasada semana dedicaba un amplio reportaje a la guerra de divisas inversa.

2. La economía británica, a la deriva

La renuncia del primer ministro británico, Boris Johnson, plagado de escándalos, significa que la quinta economía más grande del mundo está aún más a la deriva justo cuando la libra esterlina ronda los mínimos de dos años y los británicos soportan la peor contracción del coste de la vida en décadas.

Pero si el drama de Westminster está dominando las pantallas de televisión, los mercados se han sentado en silencio mirando desde un costado. Eso puede cambiar una vez que se aclaren las prioridades del nuevo gobierno.

Publicidad

Publicidad

Nadhim Zahawi, nombrado ministro de finanzas hace apenas unos días, podría revisar algunos planes de aumento de impuestos y recortar otros. Pero si bien aflojar los hilos de la bolsa puede respaldar a la libra esterlina, podría inflamar la inflación, que ya se ha visto superando el 11 por ciento.

Es probable que las cifras del PIB de mayo del próximo miércoles refuercen el pesimismo sobre el crecimiento, pero no descarten la posibilidad de que el caos de Westminster golpee a los mercados.

3. Los grandes bancos estadounidenses contienen la respiración

Los bancos estadounidenses dan a conocer sus ganancias del segundo trimestre y no se ve muy bien. Sí, las tasas de interés más altas son útiles, pero el crecimiento económico también se está desacelerando.

Entonces, mientras que las estimaciones de Refinitiv I/B/E/S muestran que las ganancias generales del S&P 500 crecen un 6 por ciento anualizado en el segundo trimestre, se espera que las finanzas acumulen una caída del 20 por ciento en las ganancias.

Publicidad

Gran parte de esa disminución se debe al empeoramiento de las perspectivas de pérdidas crediticias, ya que las subidas de tipos de interés aumentan el riesgo de incumplimiento de los prestatarios. Las normas contables requieren que los bancos tengan en cuenta las opiniones macroeconómicas en las provisiones para pérdidas y, por lo tanto, en los resultados.

Los ingresos por comisiones también podrían tartamudear, predice la firma Wedbush, citando la presión de las hipotecas y los ingresos de los mercados de capital.

Morgan Stanley y JPMorgan dan a conocer sus ganancias el próximo jueves, seguidos por Citi, State Street y Wells Fargo al día siguiente.

En general, los resultados del segundo trimestre deberían arrojar luz sobre las perspectivas de los márgenes de beneficio, los costes de los insumos y la contratación. Y preste atención a lo que dicen los jefes de las empresas sobre una posible recesión.

Publicidad

4. China y el coste del Covid-19

Semanas después de levantar un opresivo bloqueo de dos meses, China se apresura a contener un grupo de casos de Covid centrados en un salón de karaoke de Shanghái. Con la aparición de nuevos casos, se han introducido pruebas masivas y nuevas restricciones de actividad.

El costo económico de las políticas draconianas de cero Covid se aliviará el próximo viernes, cuando China publique las cifras del PIB del segundo trimestre.

Los economistas dicen que el objetivo oficial del PIB del 5,5 por ciento está fuera de alcance, pero el presidente Xi Jinping sigue comprometido con las políticas de cero Covid y elige costos económicos "temporales" en lugar de poner vidas en peligro.

Los inversores están preocupados. Las acciones de Shanghai han detenido su racha ganadora de cinco semanas, mientras que los temores de crecimiento han llevado al mineral de hierro a su nivel más bajo del año.

5. Más dureza en las subidas de tipos

Cuando incluso las palomas de la banca central como Suiza aumentan las tasas de interés en medio punto porcentual, el Royal Bank of Canada y el Reserve Bank of New Zealand difícilmente pueden optar por movimientos de 25 puntos básicos.

El RBNZ ya ha subido las tasas cinco veces seguidas al 2 por ciento. Dado que proyecta que las tasas se dupliquen al 4 por ciento el próximo año, los analistas calculan que entregará otro movimiento de medio punto el 13 de julio.

Publicidad

El mismo día, el Banco de Canadá podría aumentar las tasas en 75 pb hasta el 2,25 por ciento, tras haber realizado aumentos consecutivos de 50 pb. Ese sería su mayor movimiento desde 1998.

Pero esté atento a los indicios de que las subidas de tipos pueden ralentizarse. La confianza empresarial de Nueva Zelanda está empeorando y los mercados inmobiliarios se están debilitando. Mientras tanto, a Canadá se le asigna un 35 por ciento de probabilidad de recesión durante el próximo año.