Los precios del petróleo suben y luego caen a mínimos de 15 meses

Los precios del petróleo se desplomaron este viernes, revirtiendo las ganancias iniciales de más de 1 dólar por barril y cayendo más de 3 dólares, ya que los temores del sector bancario encaminaron al crudo hacia su mayor declive semanal en meses.

Los futuros del crudo Brent cayeron 2,27 dólares, o un 3,04 por ciento, a 72,43 dólares el barril. El crudo US West Texas Intermediate bajó 2,13 dólares, o un 3,1 por ciento, a 66,22 dólares.

En su mínimo de sesión, ambos puntos de referencia bajaron más de 3 dólares. El Brent estaba en camino de su mayor caída semanal desde diciembre en más del 10 por ciento, con WTI dirigiéndose hacia una pérdida de más del 11 por ciento, la mayor desde abril pasado.

Preocupa que el petróleo no sea tan seguro como el efectivo o el oro

"Los fundamentos subyacentes no son tan terribles como lo que se cotiza aquí, pero existe la preocupación de que el petróleo no sea un lugar tan seguro como el efectivo o el oro", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York.

La presión de esta semana siguió al colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank y los problemas en Credit Suisse y First Republic Bank.

Los precios recuperaron algo de terreno el viernes después de las medidas de apoyo del Banco Central Europeo y los prestamistas estadounidenses, pero volvieron a caer cuando SVB Financial Group dijo que había solicitado la reorganización.

El continuo estado frágil del mercado

La caída de los precios destaca "el continuo estado frágil del mercado", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Los analistas todavía esperan que la oferta mundial restringida apoye los precios en el futuro previsible.

Los miembros de la OPEP+ atribuyeron la debilidad de los precios de esta semana a factores financieros más que a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y agregaron que esperaban que el mercado se estabilizara.

La caída del WTI esta semana a menos de 70 dólares por barril por primera vez desde diciembre de 2021 podría impulsar al gobierno de EE UU a comenzar a llenar su Reserva Estratégica de Petróleo, lo que impulsaría la demanda.

Y los analistas esperan que la recuperación de la demanda de China agregue apoyo a los precios, con las exportaciones de crudo de EE UU a China en marzo dirigiéndose hacia su nivel más alto en casi dos años y medio.

Arabia Saudí y Rusia en una reunión el jueves afirmaron su compromiso con la decisión de la OPEP+ en octubre pasado de recortar los objetivos de producción en dos millones de barriles por día hasta finales de 2023.

Un panel de monitoreo de la OPEP+ se reunirá el 3 de abril.

