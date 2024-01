La Fed está dispuesta a recortar los tipos de interés, pero sin prisas

La Fed mantuvo los tipos de interés estables por cuarta reunión consecutiva y señaló su disposición a recortarlos, aunque no necesariamente de inmediato.

En una declaración emitida después de su reunión de dos días, los miembros de la Fed abandonaron su afirmación anterior de que era posible un nuevo aumento de los tipos de interés y en su lugar adoptaron una evaluación más imparcial de la futura trayectoria de la política monetaria.

"El Comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están avanzando hacia un mejor equilibrio", dijo el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC por sus siglas en inglés).

"Al considerar cualquier ajuste al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos", añadió en el comunicado.

Pero en una señal de que la Fed no tiene prisas por reducir las tasas, el FOMC también dijo que "no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que no se haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenibles hacia el 2 por ciento".

La tasa de fondos federales, en máximos de 22 años

La decisión de la Fed de dejar la tasa de fondos federales sin cambios, en un máximo de 22 años, entre el 5,25 por ciento y el 5,5 por ciento, fue unánime.

El banco central también reiteró su intención de seguir reduciendo su balance hasta 95.000 millones de dólares al mes.

En su declaración posterior a la reunión, las autoridades modificaron su descripción de la actividad económica. Tras un crecimiento económico mayor de lo esperado en el cuarto trimestre, el comité describió la actividad como "expandiéndose a un ritmo sólido".

Entre otros cambios en la declaración, el comité omitió el texto que se había incluido desde marzo pasado, calificando al sistema bancario de "sólido y resistente" y advirtiendo que las condiciones crediticias más estrictas probablemente afectarían a la economía.

