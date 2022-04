La bolsa francesa espera el resultado electoral con un descuento del 10%

La bolsa francesa cotiza con un descuento del diez por ciento ante la incertidumbre que genera en el mercado la segunda vuelta de las elecciones a la república francesa, que se celebrarán este domingo.

En concreto, preocupa a los inversores la posibilidad (reducida, según las encuestas) de que la candidata ultraderechista Marine Le Pen pudiera salir elegida dado su perfil antieuropeo y, sobre todo, ante la expectativa de que un hipotético gobierno dirigido por ella pudiera resultar en un mayor deterioro de las finanzas públicas.

Publicidad

“El peligro no es solo el de una prima de riesgo que está aumentando bruscamente, sino también el de una situación presupuestaria muy complicada. Si los mercados pierden la confianza, las tasas suben y la sostenibilidad a largo plazo de la deuda es más que precaria".

"En resumen, la situación fiscal de Francia puede convertirse rápidamente en una situación muy complicada si el gobierno no implementa la consolidación fiscal después de las elecciones”, escribe Stéphane Déo, responsable de estrategia de mercado de la gestora francesa Ostrum AM (de Natixis IM).

Benjamin Melman, CIO global de Edmond the Rothchild AM, está de acuerdo.“El déficit de Francia se situaba en el 6,5 por ciento del PIB en 2021, por lo que no hay margen de maniobra presupuestario”.

El descuento de la bolsa francesa, en niveles de 2011

En este contexto, no es de extrañar que ese descuento del diez por ciento con el que cotiza el CAC 40, el principal índice de la bolsa de París, se sitúe en niveles de 2011, cuando los países del sur de Europa (y, en menor medida Francia) fueron atacados por derrochadores en medio de la crisis soberana de la zona euro.

Así las cosas, la cuestión clave es lo que ocurrirá el lunes en los mercados, una vez se conozca el resultado de la segunda vuelta de las elecciones.

Publicidad

Publicidad

A ese respecto, Florian Späte, estratega de bonos senior de Generali Investments Partners; y Martin Wolburg, economista senior de la misma casa, apuntan lo siguiente: “Los mercados financieros de la zona euro seguirán siendo volátiles en la segunda vuelta electoral. Un segundo mandato de Macron calmaría a los mercados. Por el contrario, la elección de Le Pen provocaría una reacción instintiva y una prima de riesgo elevada y persistente”.

El descuento se reducirá si Macron sale reelegido

Lógicamente, es de esperar que la eventual victoria de Macron (la más probable) contribuya a reducir el descuento con que cotiza la bolsa francesa (máxime si tenemos en cuenta que esta cotizaba con una prima del 5 por ciento en diciembre de 2020, según datos de Bloomberg).

Aunque la magnitud de uno u otro movimiento, en función del resultado, será muy distinta a ojos de esta experta: “La reacción del mercado a la segunda vuelta de las elecciones será probablemente desigual. Una victoria de Macron eliminaría un riesgo de cola, pero la acción de los precios sería probablemente moderada, y más teniendo en cuenta que la mayoría parlamentaria no está en absoluto garantizada en las elecciones de junio".

"Por el contrario, es de esperar una reacción importante en los mercados financieros si Le Pen se sale con la suya. La caída del CAC40 sería considerable y, en general, la prima de riesgo de la zona euro se mantendría en niveles elevados durante más tiempo”.

Publicidad

Lo mismo opina Sam Theodore, consultor senior de Scope Group: “Una victoria de Le Pen sería un acontecimiento muy negativo, independientemente del momento, pero especialmente ahora, cuando la unidad y la determinación europeas son más necesarias que nunca para apoyar a Ucrania contra la invasión de Rusia".

"Gracias a la posición central de Francia en el continente (actualmente reforzada por su presidencia temporal de la UE), una victoria de la extrema derecha estaría, en la escala geopolítica de Richter, a la altura del Brexit y del advenimiento de la presidencia de Trump, y podría ser más perturbadora (para los mercados) que la victoria electoral de los populistas italianos en 2018”.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram