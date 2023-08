IBEX 35: parálisis política y pauta con fuertes implicaciones bajistas

Otra semana sin pena ni gloria para nuestra bolsa, no recuerdo un mes de agosto tan parado desde hace muchos años para el IBEX 35.

Cada día hay más incertidumbre sobre qué partido recaerá la gobernabilidad del país, o si finalmente iremos a unas nuevas elecciones el próximo mes de enero de 2024; esto resultaría bastante negativo de cara a la entrada de dinero en el IBEX 35, y podría ser efecto canalizador para las bajadas que sigo esperando y que el gráfico sigue mostrando.

Fuertes implicaciones bajistas para el IBEX 35

El inicio de la caída desde los 9.700 a los 9.300 puntos es, según mi análisis, una pauta con fuertes implicaciones bajistas retenidas por ahora en el pivote 9.300.

Solo hay dos formas de corregir, por precio o por formación de lateral, consumiendo espacio temporal y relajando sobreventa.

Estos laterales suelen ser movimientos de continuidad del precio, que en este caso fue a la baja, por lo que con el lateral que esta realizando durante todo el mes, lo que espero es que finalmente haya cierres por debajo de 9.300-9.200 puntos, donde su objetivo más inmediato estaría en 8.900 puntos

Por otra parte, índices tan relevantes como el Dax, Dow Jones o S&P500 han tenido bajadas considerables, por lo que esta divergencia que tenemos respecto a estas bolsas, finalmente más bien pronto que tarde se termina equilibrando y lo más probable es que podamos ver al IBEX 35 caer en sesiones que puedan resultar positivas en otras plazas.

El DAX cumple los primeros objetivos bajistas

Ha cumplido dos de los primeros objetivos bajistas que teníamos trabajando desde primeros de mes. El jueves cerró por debajo del segundo en 15.600 puntos, tras algún rebote puntual por la sobreventa.

Creo en breve e irá a buscar el siguiente soporte en 15.300 puntos. Justo ahí será donde se juegue una caída de mayor entidad hacia el objetivo global bajista que me sale en los 14.720 puntos.

Soportes: 15.900 (cubierto>) – 15.600 (cubierto) – 15.300 y por último el objetivo de los 14.720 puntos

Resistencias: 16.050 - 16.300 – 16.570 y por último los máximos del año en 16.615.

El Dow Jones y Apple

Sin duda una semana más ha sido el primero de la clase en cuanto a oportunidades de trading, grandes recorridos intradía por encima de los 500 puntos y un comportamiento muy noble respecto a los niveles que nos va dejando el precio.

En cuanto a Apple, este peso pesado de la bolsa no es la primera vez que un mes de agosto da algún susto a los inversores.

De hecho, algún año y en el mismo mes ha llegado a caer hasta un 40 por ciento; en este caso ha sido el 13 por ciento aproximadamente desde máximos, y solo es una mera corrección, desarrollando una pata bajista que le da más fuerza a la estructura y que lo más probable sirva para un nuevo impulso alcista que lo lleve a superar los máximos.

La bajada de expectativas en ventas para el corto plazo, ha sido la justificación perfecta para este movimiento, pero no hay que olvidar que en el año llevaba una subida del 54 por ciento.

Aunque el aspecto técnico ahora mismo es de continuidad bajista, esta acción ha demostrado continuamente una capacidad de recuperación asombrosa, y así espero ocurra nuevamente.

Para ello, la primera señal la tendremos cuándo veamos un cierre diario con un cierre por encima de los 183. Los soportes desde donde cabe esperar giro alcista son: 156,6 – 143,40 y 125,60, este último el más fuerte e importante; por debajo no me planteo escenario porque lo veo poco probable.

La fase lunar y los mercados

A primeros de mes mencionaba esta curiosa teoría de inversión bursátil y quedamos en hacer un seguimiento. A falta de poco más de una semana para que finalice el mes de agosto, vamos a comprobar cuanto efectiva ha resultado esta teoría.

Recuerdo lo expuesto: “Básicamente, los seguidores de esta teoría vienen a pensar que en luna llena el mercado tiende a la baja y en luna creciente al alza, siendo los cuartos momentos de transición o cambio de tendencia previa. En base a esto desde el día 1 hasta el día 8 de agosto tendríamos un mercado bajista, a partir de aquí sería una semana sin tendencia y el día 16 que es luna nueva daría paso a una fase alcista, que llegaría hasta el 23, girando posteriormente a la baja hasta fin de mes para encarar el mes de septiembre".

Pues bien, quitando al IBEX 35, que como ya hemos visto sigue anclado al pivote de los 9.300 puntos, los otros índices que opero han tenido una tendencia bajista conforme a las previsiones publicadas a primeros de mes; y lo cierto que en mayor o menor medida, la teoría lunar podemos afirmar que este mes ha funcionado más o menos.

El pasado día 23 ha clavado el siguiente movimiento bajista, la teórica fase alcista del día 16 no resultó y dio paso a un lateral sin tendencia, quedando como una reestructuración del precio para continuar bajando. En resumen, la parte que no ha resultado agraciada es la alcista que no hemos tenido en ningún momento, quitando rebotes puntuales intradía.

Ciertamente me ha sorprendido la casualidad en algunas cosas, porque solo es eso,…, una casualidad como lo fue el experimento que se realizó en los años 90 (los inversores veteranos se acordarán), cuándo unas navidades un periódico de primera línea, tuvo la idea de darle a un mono un dardo que tiro varias veces al azar sobre una lista de los valores del Ibex, con la finalidad si la inversión en bolsa puede ser predecible o es aleatoria.

Al pasar el año se revisó el resultado en contraste con las predicciones que hicieron algunos reconocidos profesionales del sector; el resultado fue que “gano el mono”. Recuerdo que esto trajo muchos memes como decimos actualmente, incluso llegué a leer que el mono debería montar un fondo de inversión….; obviamente la casualidad no persiste en el tiempo como el trabajo que puede realizar un especialista en mercados, aunque se tengan años negativos.

