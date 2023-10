El BCE mantiene los tipos sin cambios, pero advierte de que podrá haber más subidas

El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios el nivel de los tipos de interés. Es la primera vez en más de un año que el organismo que preside Christine Lagarde deja inalterado el precio del dinero. No obstante, la institución dejó abierta la puerta a más subidas en el futuro.

Después de diez incrementos consecutivos en los tipos de interés, el BCE levantó el pie del acelerador y dejó las tasas en el 4,5 por ciento, ante la evidencia de que el ajuste restrictivo de su política monetaria esta frenado la inflación.

La decisión siguió a una caída en los datos de inflación de la zona euro, que retrocedió al 4,3 por ciento en septiembre, su nivel más bajo en dos años.

No obstante, el entorno económico es cada vez más desfavorable y el riesgo de recesión acecha a las economías de la zona euro, especialmente tras el repunte de las rentabilidades de los bonos en los últimos meses, que endureció las condiciones de financiación.

El BCE no cierra la puerta a subir los tipos en el futuro

En la reunión de septiembre, los miembros del BCE reiteraron que mantendrán los tipos de interés en este nivel el tiempo suficiente para que haya una “contribución sustancial” en el esfuerzo de llevar la inflación de vuelta al objetivo del 2 por ciento.

No obstante, al igual que ha hecho la Fed y el Banco de Inglaterra, el BCE no ha cerrado la pueta a más incrementos de los tipos en caso de que los precios no disminuyan con la suficiente rapidez.

"El hecho de que estemos manteniendo los tipos no significa que no los vayamos a subir de nuevo", apuntó Christine Lagarde en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

"Se espera que la inflación siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo y las presiones de precios internos siguen siendo fuertes", dijo el BCE.

Es cierto que el banco espera que los actuales niveles de los tipos contribuyan a acercar el objetivo del 2 por ciento de inflación.

No obstante, el BCE recordó en su comunicado que "las decisiones futuras del Consejo de Gobierno garantizarán que sus tasas de interés políticas se establecerán a niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario".

Complicado entorno macroeconómico

Mientras la inflación ha moderado su crecimiento, los datos crecimiento han sido más bien moderados. El cisne negro han sido los precios de la energía, que han repuntado más de lo esperado por culpa de la guerra entre Israel y Hamás.

De hecho, como apuntan los analistas de Wellington Management, las expectativas de inflación a tres años vista se han ido moviendo al alza. Por eso, estos expertos esperan que Lagarde termine reconociendo su voluntad de "hacer más" en caso de que persistan las presiones inflacionistas.

