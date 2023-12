Acciones europeas para invertir por dividendo

La bolsa europea es un caladero interesante para los inversores interesados en pescar dividendos, pues el reparto de los beneficios suele ser más copioso en el Viejo Continente que en el resto del mundo.

Pero, ¿cuáles son las compañías europeas más atractivas para invertir por este concepto?

Si únicamente se mira el volumen de los dividendos, la empresa que más destaca en ese sentido es el banco italiano Intesa Sanpaolo, con unas expectativas de rentabilidad por dividendo a doce meses del 11,75 por ciento, según el consenso de Bloomberg.

A continuación, resalta también el 8,5 por ciento de la entidad nórdica Nordea Bank; el 7,78 por ciento del fabricante de automóviles Mercedes Benz; el 7,6 por ciento de Volkswagen; el 7,3 por ciento del banco francés BNP Paribas; el 7,2 por ciento de ING y Stellantis; y el 7 por ciento de la entidad italiana Unicredit.

De hecho, los bancos transalpinos Intesa y Unicredit figuran entre las apuestas por dividendo de Bankinter, probablemente debido a la generosidad de ambas compañías con sus accionistas.

La sostenibilidad de los dividendos es crucial

Si bien, los expertos recuerdan que no basta con fijarse en las rentabilidades por dividendo más abultadas sino que también es preciso atender a la sostenibilidad de los dividendos o, incluso, a la posibilidad de que estos aumenten con el tiempo.

Asimismo, la evolución en bolsa también debe ser tenida en cuenta, pues de poco sirve cobrar un cupón atractivo si la participación en la cotizada está perdiendo valor.

Quizá por eso, en Bankinter prefieren a Enel y AXA (con previsiones de rentabilidad por dividendo del 6,6 y el 6,7 por ciento, respectivamente) para completar su cartera de dividendos, por encima de los fabricantes de coches, Nordea, BNP o ING (con expectativas de rentabilidad por dividendo superiores).

Por su parte, Sergio Ávila, de IG, cita dos compañías. Por un lado, también le gusta Intesa Sanpaolo pero, por el otro, escoge a Mercedes Benz. En su caso, influyen considerablemente las expectativas de evolución en bolsa.

“Intesa SanPaolo la selecciono porque cotiza un 31 por ciento por debajo de su valor teórico intrínseco, que lo situamos en los 3,82 euros. A nivel técnico, la tendencia es alcista por lo que se puede añadir ya perfectamente a una cartera. El primer soporte lo tiene en los 2,516 euros. Se espera que los beneficios por acción aumenten un 4,9 por ciento en 2024”, dice.

En lo que respecta a Mercedes Benz, le gusta "porque cotiza un 43 por ciento por debajo de su valor teórico intrínseco", que sitúa en los 109,80 euros.

“Sin embargo, a nivel técnico tendría que superar los 65,30 euros para confirmar el interés del mercado en el valor y que, por lo tanto, aumenten las probabilidades de que la tendencia pase a ser alcista”, añade.

Las apuestas de los fondos de dividendos

Más allá de estas pistas aportadas por IG y Bankinter, otra manera de buscar empresas que supongan una oportunidad por dividendos es mirar en las tripas de los fondos gestionados teniendo en cuenta este criterio.

Al realizar este ejercicio, se aprecia que algunos nombres se repiten en muchas estrategias. Es el caso de la aseguradora alemana Allianz, la petrolera Total, la multinacional Nestlé o la farmacéutica Roche.

Por poner un ejemplo, las principales posiciones del Santander European Dividend son Roche, Iberdrola, Allianz, Reckitt Benckiser y Unilever; mientras que el Allianz European Equity Dividend apuesta principalmente por Total, Nestlé, Allianz, Vinci y Roche Holdings.

Por su parte el Credit Suisse European Dividend Value tiene su top five en Total, Munich Re, Novartis, Atlas y Sanofi; mientras que el Dividend Plus de la misma gestora incluye a Nestlé, Roche, Munich Re, Astrazeneca y Siemens.

Muchas de estas empresas tienen importantes rentabilidades por dividendo y otras no tanto. En el caso de Allianz, tiene una previsión de rentabilidad por dividendo a doce meses del 5,3 por ciento; mientras que la de Total es del 4,8 por ciento; la de Roche, del 4 por ciento; y la de Nestlé, del 3,3 por ciento.

