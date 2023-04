Las 6 claves para saber si un piso es caro o barato

Cualquiera que se haya enfrenado a la compra de una casa sabe el vértigo que produce la posibilidad de estar pagando de más cuando ya toca endeudarse por cientos de miles de euros durante varias décadas de una vida.

Y es que, aunque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publica una estadística de precios por metro cuadrado, esta no tiene en cuenta los distintos barrios, por poner un ejemplo.

Es decir, que en España no existe ninguna herramienta oficial que ayude a valorar el precio de una vivienda, más allá de iniciativas municipales como la de los Ayuntamientos de Madrid o Barcelona, que sí ofrecen estadísticas por distritos.

Así las cosas, hemos preguntado a los expertos qué consejos hay que tener en cuenta a la hora de valorar la casa que deseamos comprar.

Recurrir a un profesional a la hora de comprar una casa

El primero de ellos es recurrir a la ayuda de un profesional.

“Nosotros aconsejamos la contratación de servicios profesionales no solo para acompañar en el proceso de compraventa del inmueble sino, también, para este tipo de temas”, apunta Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com.

La misma recomendación ofrece Lázaro Cubero, director de análisis del Grupo Tecnocasa. “Lo primero es asesorarse con un profesional que conozca la zona”, afirma.

Las plataformas inmobiliarias ofrecen precios de oferta

Otra posibilidad más barata es recurrir a los datos de las plataformas inmobiliarias como Idealista, Fotocasa o Pisos.com.

“Estas herramientas utilizan un método comparativo. Es decir, elaboran sus estadísticas a partir de inmuebles que se parezcan, que ya se hayan vendido en esa zona”, explica Font.

Si bien, hay que recordar que estos portales basan sus estadísticas de metro cuadrado en función de los anuncios que hay ofertados en la misma zona, no del precio de cierre de la operación.

Los simuladores de tasación son inexactos

Algo parecido ocurre con las herramientas desarrolladas para estimar el valor de una vivienda (como los simuladores de BBVA, Kutxabank o de las propias plataformas inmobiliarias).

Sirven para obtener una aproximación pero, a juicio de Cubero, son inexactas.

“Estos sistemas de cálculo automático tienen un porcentaje de riesgo. En el caso de las viviendas de segunda mano, por ejemplo, ofrecen precios inflados porque, si alrededor de esta vivienda se ha hecho una promoción de obra nueva (que son más caras), se distorsiona la media”, asevera.

Así las cosas, una solución es visitar muchas viviendas antes de decidirse por una, de manera que uno mismo sea capaz de distinguir cuando está ante una oportunidad.

Pero, además, hay que tener algunas cosas más en cuenta.

La diferencia entre particular y agencia

Por ejemplo, que no es lo mismo cuando el anuncio lo pone un particular que cuando lo hace una agencia inmobiliaria.

Y es que los propietarios suelen pedir un sobreprecio del 17-18 por ciento sobre la media del mercado, según Cubero.

Esta desviación se corrige, sin embargo, cuando el anunciante es una inmobiliaria, pues estos agentes son más fiables a la hora de valorar el precio de un inmueble.

“Hay que mirar el origen del anuncio: si es agencia o si es particular. Porque normalmente, la agencia habrá valorado más ajustadamente a precio de mercado. El particular no tiene medios para hacerlo”, relata.

Por el contrario, el particular se guía más por sus necesidades o aspiraciones que por el precio de mercado.

"Muchas veces el criterio es este: la tengo que vender por 300.000 euros porque mi madre se va a una residencia que cuesta 280.000. O la tengo que vender por 250.000 porque yo me he comprado una obra nueva que vale 400.000 y necesito el dinero para la entrada”, dice.

La rebaja media respecto al precio final es del 9 por ciento

Y es que, de media, los propietarios suelen pedir un precio un 17 por ciento superior al valor de mercado, según estudios de Tecnocasa; mientras que la rebaja media respecto a los precios de salida está en el 9 por ciento.

Otra clave a la hora de saber si nos están dando gato por liebre es ver el tiempo que lleva colgado el anuncio en las plataformas y si se ha rebajado el precio.

“Si ha sido rebajado o lleva 6 meses en venta, cabe preguntarse: ¿por qué no se ha vendido? Cuidado con esto. Porque una vivienda en su precio se vende en menos de 80 días", advierte Cubero.

El ascensor encarece una casa

Asimismo, otro factor importante es el ascensor. La diferencia entre un piso de las mismas características, con o sin ascensor, puede variar entre un 15 y un 18 por ciento, según cálculos del experto de Tecnocasa.

Lo mismo ocurre entre obra nueva y vivienda usada; entre un primero y un ático; y entre un piso interior y otro exterior, aunque sobre esas cuestiones no tiene estadísticas.

“En cualquier caso, hay que intentar comparar con inmuebles que se parezcan. Sobre todo, desde el punto de vista de la ubicación, los metros cuadrados y las características (como la altura que tiene el piso, si dispone o no de terraza, de piscina o de servicios que den más valor al inmueble, como una plaza parking”, añade Font.

Por último, recordar que es obligatorio tasar la vivienda cuando la operación de compra va asociada a la concesión de una hipoteca, por lo que este trámite (que solo pueden realizar entidades homologadas por el Banco de España) puede ayudarnos también a valorar si el inmueble está en precio.

