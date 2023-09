El euríbor hoy: toca máximos anuales en el 4,228%

El euríbor en su último día de septiembre continua la tendencia alcista y llega hasta el 4,228 por ciento. Es el valor más alto alcanzado en todo el mes y en todo el año.

La media de septiembre se cierra al 4,149 por ciento, mismo valor con la que cerró julio. Hace un año el euríbor de septiembre cerraba su media al 2,233 por ciento, lo que supone una subida de de casi un 2 por ciento en un año.

Es el octavo día del mes en el que el euríbor registra valores por encima del 4,2 por ciento. Se acerca a máximos históricos desde 2008, cuando cruzó la barrera del 5 por ciento, a la espera de la próxima reunión del organismo europeo que tendrá lugar el próximo 26 de octubre.

Tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros y 25 años, en el caso de una revisión anual de los intereses, la subida sería de 1.868 euros, lo que se traduce en un aumento de la cuota mensual de 155 euros.

Resumen del euríbor en septiembre

Tras el ligero respiro de agosto, el euríbor ha retomado su escalada en septiembre y cierra el mes con una subida de 76 milésimas con respecto a la de agosto al 4,073 por ciento. Los expertos de Ebury pronosticaron que, tras la subida de tipos del Banco Central Europeo en septiembre, el euríbor cerraría el mes al 4,2 por ciento.

Ahora, según los analistas, el frente que le espera al euríbor no está nada claro, en parte porque no se sabe el rumbo de las decisiones que tomará el BCE en su próxima reunión. No descartan que el BCE lleve a cabo una última subida de tipos antes de finales de año, aunque cada vez ven más factible que la subida de septiembre fuera la última del ciclo actual.

Dicho esto, los tipos de interés se sitúan en el 4,5 por ciento, por lo que el euríbor aún tiene recorrido para subir hasta dichos niveles. Por tanto, desde Ebury esperan un ascenso del índice desde los niveles actuales, hasta alrededor del 4,5 por ciento, y no descartan que supere dicho nivel si el BCE finalmente lleva a cabo una última subida de tipos.

Además, una vez el BCE haga una pausa en su ciclo de subidas de tipos, esperan que el euríbor se mantenga en dichos niveles durante un tiempo, dado que no confían en que se produzcan recortes en los tipos de interés el año que viene, sobre todo teniendo en cuenta los efectos de segunda ronda de la inflación.

