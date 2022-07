Una recesión global con el petróleo a 65$ es un riesgo cierto en Repsol

La alternativa de Repsol como fuente de suministro de gas a Europa en caso de que Rusia cierre el grifo, pasó de puntillas por el mercado, que vigila estrechamente las previsiones sobre los precios del petróleo.

La posibilidad de que la economía global entre en recesión no es un riesgo menor para Repsol, cuyas cuentas dependen del margen de refino. Y este será elevado en la medida en que se sostengan los precios del crudo.

El problema es que no está claro que esto vaya a ser así. De hecho, el martes hizo mucho ruido en el mercado un informe en el que Citi vaticina unos precios del petróleo a 65 dólares para final de año en un escenario de recesión.

La evidencia histórica sugiere que la demanda global de crudo solo se vuelve negativa en las peores recesiones globales, dijeron las mismas fuentes.

Es algo que ya se vio tras estallar la pandemia, lo que se tradujo en una intensa acumulación de inventarios cuyo efecto fue demoledor para los precios del petróleo. De hecho, los futuros llegaron a cotizar en negativo por primera vez en la historia.

Amenaza para el margen de refino de Repsol

El caso es que la cotización de Repsol perdió más de un 17 por ciento desde los máximos que alcanzó a principios de junio en los 16,12 euros. Este martes cayó un 5 por ciento, pero también porque descontó el dividendo.

En la cotización influyen mucho “las expectativas de recesión y cómo puedan afectar a la evolución del precio del crudo”, recordó el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina.

Uno de los principales catalizadores de Repsol es el margen de refino, que se ha recuperado gracias al levantamiento de las restricciones y el incremento de la movilidad, según explicó el director de análisis de GVC Gaesco, Víctor Peiro, en el podcast El cierre de finanzas.com.

Por eso es importante que el petróleo no corrija en exceso, en especial para un grupo como Repsol, que necesita acelerar la transición energética y mantener la remuneración a los accionistas.

Canadá pasa a segundo plano… por ahora

En medio de estas preocupaciones, el mercado apenas descontó en la parte positiva que Alemania y Canadá negocian la inversión de 2.000 millones de euros en la planta de regasificación Saint John que Repsol tiene en el país.

Pero los expertos tienen claro que se trata de una noticia de “impacto positivo”, según la calificaron en Renta 4 Banco, en la medida en que permitirá a la petrolera incrementar las exportaciones de gas desde Canadá a Europa.

Es más, en caso de que las negociaciones salgan adelante “supondría un proyecto relevante” que aportaría el 22 por ciento del gas que consume España o el 9 por ciento del que consume Alemania, según calcularon en Banco Sabadell.

Con todo, el mercado se ha quedado con las preocupaciones por el crudo, pero la lectura más amable para los accionistas de Repsol es que el proyecto canadiense, aún por aprobar, tiene muchas papeletas para salir adelante.

Hay que buscar alternativas al crudo ruso con rapidez y al gobierno canadiense la que más le convence es la de Repsol, que ya tiene instalaciones y un gasoducto en el país y solo necesitaría unos permisos mínimos.

Repsol defiende soportes

Tras las últimas caídas, Repsol está defendiendo el importante soporte de los 13 euros por acción, cuya pérdida podría acelerar el retroceso hasta el entorno de los 10 euros, dijo Codina.

La petrolera tiene un comportamiento cíclico muy repetitivo, es decir, después de tocar máximos vuelve a irse a la zona de mínimos, con la onda correctiva es una de las posibilidades a tener en cuenta.

Es más, “la corrección en curso no debería profundizar más allá de los 12,5 euros para que el aspecto técnico no se vea deteriorado en el medio plazo”, añadió José Luis Herrera, analista en Banco BIG. De hecho, Codina insiste en que por debajo de los 11 euros no habría que tener Repsol en cartera.

Por arriba, la clave para salir del estancamiento en el que está el valor pasa por “superar con intención los 14 euros, lo que permitiría ir a buscar de nuevo la zona de los 14,5 euros, recalcó Codina.

