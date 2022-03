Indra paga con dureza en bolsa las contradicciones sobre ITP Aero

Las acciones de Indra llegaron a desplomarse más de un 5 por ciento y se perdieron el rally bursátil del IBEX 35 tras conocerse que la compañía planea entrar en ITP Aero como socio mayoritario.

El fondo estadounidense Bain Capital, que lidera un consorcio como máximo accionista de ITP Aero, habría reservado una parte del capital para articular la transacción, según adelantó El Economista.

La operación se articulará a través de Sapa Placencia, que tiene una opción de compra del 15 por ciento que podría ceder a Indra.

Publicidad

A pesar de la fuerte reacción bajista en la apetura de la sesión, el castigo a Indra se suavizó hasta el 1,5 por ciento gracias en parte la subida del IBEX 35. No obstante, los analistas consultados por finanzas.com tienen dudas sobre el encaje estratégico de esta operación para Indra.

Finanzas.com contactó con Indra para recabar la valoración de la compañía, sin obtener respuesta al cierre de este reportaje.

Publicidad

La pesada prima de riesgo político de Indra

El mercado ya venía sospechando que la prima de riesgo político asociada a Indra podía pasar factura desde hace más de un mes, cuando se anunció que la SEPI aumentaría su participación en la compañía del 18 al 28 por ciento.

El miedo se reactivó con la reciente venta de la familia March y se especulaba que podría estar relacionada con el factor político, lo que quedó demostrado con la ganancia de peso de la SEPI.

Publicidad

“Parece ser que Indra se puede quedar con un 15 por ciento reservado de ITP Aero, pero también es muy importante que la empresa haya desmentido en varias ocasiones por activa y por pasiva que no tiene interés en ITP Aero”, dijo a finanzas.com Alfonso de Gregorio, gestor de Finaccess Value.

Desde un punto de vista empresarial, que no político, “la operación no tiene mucho sentido, pero más allá de esto se trata de un tema de credibilidad”, explicó este experto.

En este sentido, Victor Peiro, director del departamento de análisis de GVC Gaesco Valores dijo a finanzas.com que la operación sería “negativa”.

A falta de confirmación y de conocer los detalles, “puede alejar el interés de los inversores institucionales en Indra”, añadió este experto.

Publicidad

INDRA A (IDR)INDRA A (IDR) -0,13 -1,26 % 13:06 h 10,15

La gobernanza es el punto débil de Indra

A juicio de Juan Ros, analista de Intermoney, la reacción negativa del mercado no es sorprendente. “En el último año y medio hemos visto lo importante que es para los inversores la gobernanza de la compañía”, dijo este experto a finanzas.com.

Cuando hay algún tipo de cambio que afecta a la gobernanza también se ven penalizadas las acciones del grupo.

“Lo hemos visto en distintas etapas, primero con la salida de Abril Martorell o con el intento, fallido en primera instancia, de colocar a Marc Murtra con poderes ejecutivos. Habrá que ver si con la salida de Alba en la próxima junta no intentan dar a Murtra estos poderes”, dijo Ros.

Escaso atractivo

Aún faltan detalles concretos de la operación por confirmar, entre ellos el precio, pero los expertos consultados creen que la valoración de ITP Aero rondará como poco los 1.700 millones que pagó en su momento Bain Capital.

“Si no miramos el precio, no veo el encaje estratégico, y si el precio fuera el que se cerró con Bain, no es la mejor opción y así lo está diciendo el mercado”, apuntó Ros.

Publicidad

En este sentido, los expertos consultados creen que los precios que finalmente se crucen en esta operación difícilmente crearán valor para el accionista de Indra.

De hecho, ya se ha visto con la Corporación Financiera Alba, que “en el momento en que le han visto las orejas al lobo han preferido salirse de la empresa”, explicaron las fuentes consultadas.

Con todo, podría haber sido peor. “Llegó a hablarse de que Indra prácticamente iba a pujar en solitario por ITP Aero, lo que habría hecho necesario probablemente una ampliación de capital.

“Esto ahora mismo no va a hacer falta y es la gran diferencia”, dijo Alfonso de Gregorio.

Publicidad

La cuestión es que “es una empresa con un componente político muy alto, en donde además hay un tema de credibilidad por parte del equipo gestor”, remachó este experto.

Técnicamente, a pesar de las caídas, “Indra es un valor alcista y tiene activado un objetivo teórico mínimo en los 11,19 euros, por lo que lo más probable es que lo termine cumpliendo”, dijeron a finanzas.com los analistas de IG.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram