IAG se asegura exclusividad en la compra de Air Europa

IAG alcanzó un acuerdo con Globalia para conceder al grupo de la familia Hidalgo un préstamo no garantizado de 100 millones de euros en siete años.

El acuerdo permite que IAG ate en corto al eterno objeto de deseo de Iberia, una Air Europa sobre la que el grupo de aerolíneas tendrá opción de convertir el préstamo concedido en una participación de hasta el 20 por ciento de su capital.

La cotizada del IBEX 35 se asegura así, además, su exclusividad en la negociación de compra de la aerolínea de los Hidalgo.

El pacto firmado entre ambos grupos también supone, no obstante, que la cotizada del IBEX 35 siga pagando por asegurar una operación que lleva arrastrando desde 2019, y sobre el que el mercado ya mostró anteriormente su incomprensión al respecto.

El conglomerado de aerolíneas dirigido por Luis Gallego, que tiene intereses tanto en el mercado británico como en el español, sacaba así a relucir su flema más británica.

La de "patear la lata hacia delante" (kick the can down the road) y enfrentar el problema en el futuro, con un convenio que deja abiertas sus opciones, mientras sigue financiando a la compañía de los Hidalgo.

Publicidad

IAG (IAG)IAG (IAG) -0,05 -2,73 % 17:38 h 1,68

Un capítulo más de una operación infinita

"Seguimos convencidos de la importancia estratégica de esta operación para el desarrollo y la competitividad del hub de Madrid", aseguraba el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, en el comunicado emitido por su grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

"Desde que iniciamos las negociaciones, el mundo ha cambiado. Este acuerdo nos dará tiempo para evaluar con exclusividad estructuras alternativas que puedan ser de interés para ambas compañías y que ofrezcan beneficios significativos para sus clientes, empleados y accionistas", añadía.

Repitiendo un mantra que ya expresó durante una conferencia organizada por el centro de aviación CAPA en diciembre, Gallego mostraba su compromiso por llevar a buen puerto una operación que en 2019 se cerró por valor de 1.000 millones de euros, más tarde se redujo a 500 millones de euros, y acabó rompiéndose el pasado diciembre.

En la ruptura de este contrato, IAG pagó una indemnización de 40 millones de euros a Globalia, y el mercado especuló que podría haberse elevado hasta los 75 millones.

Por aquel entonces, las dos empresas ya se emplazaban a continuar las conversaciones para que la compra de Air Europa fructificara "bajo una nueva estructura" que permitiera que el acuerdo se convierta en realidad.

Y con la firma del préstamo no garantizado anunciado durante la tarde del miércoles, esa promesa de convertir la adquisición de Air Europa en realidad, sigue vivo, poniendo un cerco a cualquier otro pretendiente interesado.

IAG se asegura un trato preferente

Según el comunicado emitido por IAG a la CNMV, el acuerdo prevé un periodo de exclusividad de un año mientras se llevan a cabo las conversaciones, y va acompañado de un derecho a igualar cualquier oferta de terceros por la aerolínea en los próximos tres años.

También se incluye, sin embargo, un derecho de salida junto a Globalia en caso de que esta decida vender Air Europa en cualquier momento en el futuro.

El acuerdo, eso sí, está condicionado a que Globalia reciba la aprobación de los bancos sindicados que facilitaron el contrato de préstamo parcialmente garantizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).