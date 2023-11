Endesa revisará su dividendo tras pagar 530M€ por un laudo arbitral

Endesa modificará su política de dividendos para el periodo 2023-2026, tras conocerse un laudo arbitral contrario a la eléctrica, que obliga a un pago de 530 millones de euros, según informó la cotizada en un hecho relevante remitido a la CNMV.

El laudo fue dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y tiene su origen en la revisión de un contrato a largo plazo de gas natural licuado (GNL).

De acuerdo con este laudo, Endesa tendrá que pagar 530 millones de euros a un productor de gas natural licuado cuyo nombre no ha trascendido.

Por esta razón, Endesa registrará “un impacto contable en los resultados antes de impuestos de las cuentas consolidadas por el mismo importe”, según especificó la eléctrica.

El laudo se come el 27% de los ingresos netos de Endesa

Como consecuencia de este fallo, modificará su política de dividendos en el Consejo de Administración que celebrará el miércoles 22 de noviembre.

No obstante, los efectos del laudo no tendrán impacto sobre el dividendo aprobado para 2023, que asciende a 1 euro por acción. La revisión de la que habla la compañía sería a priori para los dos siguientes ejercicios, si bien la eléctrica no ofreció más detalles.

Según calcularon los analistas de Morgan Stanley, el laudo supondrá un impacto de aproximadamente el 27 por ciento de los ingresos previstos para 2023.

Noticia negativa para Endesa

En opinión de Aránzazu Bueno, analista en Bankinter, se trata de una noticia “negativa” para Endesa, que tendrá que desembolsar una cantidad equivalente al 2,6 por ciento de su capitalización bursátil.

Además, la deuda bruta del grupo, que ascendía a 11.600 millones de euros al cierre del tercer trimestre, por lo que “este desembolso supondría aumentar su endeudamiento en un 4,6 por ciento”, de acuerdo con los cálculos de Bueno.

Así las cosas, los inversores tendrán que estar atentos a la actualización del plan estratégico prevista para el 22 de noviembre, “en la que podremos ver si esta resolución afectará a su guía de dividendo” para el periodo 2024-2026, añadió la experta de Bankinter.

De acuerdo con el actual plan estratégico, Endesa tiene previsto repartir un dividendo de 1,2 euros por acción en 2024 y de 1,4 euros por títulos en 2025.

Tras conocerse estas noticias, las acciones de Endesa se colocaron a la cola del IBEX 35, con una caída ligeramente superior al 1,5 por ciento.

