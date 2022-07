Planes con poco riesgo para completar la pensión de jubilación y capear la inflación

Para hacer frente al elevado nivel actual de inflación, los principales bancos centrales (especialmente la Reserva Federal estadounidense) han comenzado a subir los tipos de interés. Y ello afecta a los planes que completan la pensión de jubilación.

Todo parece indicar que los inversores han de prepararse para un viaje lleno de baches en los próximos meses, por lo que es muy importante que se mantengan disciplinados.

Construir una cartera que tenga al menos algunos activos de menor riesgo puede ser útil para ayudar a superar la volatilidad del mercado.

La desventaja, por supuesto, es que, al reducir la exposición al riesgo, es probable que los rendimientos obtenidos sean también inferiores a largo plazo.

Esto puede estar bien si el objetivo que se persigue es preservar el capital y mantener un flujo constante de rentas por pago de cupones.

Algunos inversores en planes de pensiones del sistema individual parecen haber optado por esta alternativa para proteger una inversión tan importante como es la que tiene como objetivo servir de complemento a la pensión pública.

Especialmente si el periodo de tiempo que resta para la jubilación es corto y el perfil del riesgo del inversor es medio o bajo.

Las aportaciones se concentran en los planes mixtos

Los datos muestran que la categoría VDOS de Mixto Moderado Global es la segunda que mayor volumen de aportaciones netas ha recibido desde comienzos de año (79 millones de euros) sólo por detrás de la de Mixto Flexible (637 millones), dentro del grupo de planes de pensiones mixtos.

De esta categoría se han seleccionado los planes que, contando con una calificación de cinco o cuatro estrellas de VDOS, obtienen las mayores rentabilidades en los últimos tres años.

Azvalor Consolidación, el más rentablede la categoría

El plan más rentable de esta selección a tres años es AZVALOR CONSOLIDACION con una revalorización de 17,13 por ciento y de 14,38 por ciento a un año, con un dato de volatilidad en este último periodo de 10,04 por ciento. En el año obtiene una rentabilidad de 10,89 por ciento.

Es un plan de pensiones de autor cuya cartera está compuesta por compañías globales con buenos negocios, entendibles y bien gestionados.

Incluye activos infravalorados de renta variable, cotizados en mercados globales, para inversores con un horizonte temporal a medio plazo.

La gestión de este plan de pensiones sigue la Inversión en Valor, filosofía, que consiste en comprar, con una visión a largo plazo, compañías a un precio por debajo de su valor intrínseco (margen de seguridad).

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo. Es un plan adecuado para Inversores con un horizonte temporal relativamente cercano (3 – 5 años aproximadamente).

Entre sus mayores posiciones encontramos emisiones de la República Federal de Alemania - Germany (Federal Republic Of) (20,57 por ciento) del Reino de España (Spain (Kingdom of) (18,03 por ciento) acciones ADR de Buenaventura Mining Co Inc ADR (4,22 por ciento) y acciones de Cameco Corp (3,53 por ciento) y de Tullow Oil PLC (3,24 por ciento).

La suscripción de este plan requiere una inversión mínima, inicial y periódica, de 30 euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,09 por ciento.

Buena trayectoria empañada por la evolución del último año

Un 8,81 por ciento es la rentabilidad obtenida a tres años por C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR , si bien ni en el último año (-10,17 por ciento) ni en el año (-11,92 por ciento) consigue situarse en terreno positivo por rentabilidad.

A un año, registra un dato de volatilidad de 8,07 por ciento. Gestionado por Caja Ingenieros Vida, ofrece a sus inversores la posibilidad de dejar una huella sostenible en el camino hacia su jubilación, con una inversión responsable y sostenible, en empresas comprometidas con el respeto al medio ambiente.

Cuenta con el Sello de certificación AENOR en España, reconociendo el enfoque social y medioambiental de su inversión.

Entre sus mayores posiciones en cartera encontramos acciones de Booking Holdings Inc (2,47 por ciento); Accenture Plc Cl A (2,22 por ciento); Novo Nordisk A/S-B (2,15 por ciento); Visa Inc-Class A Shares (2,12 por ciento) y Bank of Montreal (2,11 por ciento).

Se requiere una aportación mínima, inicial y periódica, de 50 euros para suscribir y mantenerse como partícipe de este plan, que aplica a sus partícipes una comisión fija de 1,50 y de depósito de 0,20 por ciento. Cuenta con un patrimonio gestionado de 64 millones de euros.

Los roboadvisor pisan con fuerza

BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO obtiene a tres años una rentabilidad de 6,68 por ciento, aunque, como en el caso anterior, tampoco alcanza terreno positivo por rentabilidad a un año (-6,32 por ciento) ni en lo que va de año (-9,03 por ciento).

En el último periodo anual su volatilidad es de 6,47 por ciento. Se define como un plan de Renta Variable Mixta, invirtiendo en Renta Variable de todo el mundo con los mínimos y máximos siguientes: mínimo del 30 por ciento de su patrimonio y hasta un máximo del 50 por ciento de su patrimonio.

El resto de la exposición puede corresponder a activos de renta fija. La inversión en estos activos se realizará de manera indirecta a través de IICs – ETFs (fondos cotizados).

Puede operar con derivados, tanto con fines de cobertura como de inversión. Su objetivo es proporcionar al participe, con un horizonte de medio/largo plazo, una rentabilidad adecuada al riesgo asumido, mediante la inversión diversificada en activos de renta variable y renta fija mundial.

Sus mayores posiciones corresponden a los fondos cotizados Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg) (14,07 por ciento); Amundi IS Glb AGG 500M ETF DR€H (9,03 por ciento); Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR (8,76 por ciento) SPDR® Blmbrg 1-3 Yr US Trs Bd ETF (8,34 por ciento) y BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF EUR C (7 por ciento).

La aportación mínima para suscribir este plan es de 1.000 euros, con una aportación mínima periódica de 50 euros. Aplica a sus partícipes una comisión fija de 0,70 por ciento y de depósito de 0,10 por ciento.

Optando solo por inversiones de bajo riesgo, es probable que pierda poder adquisitivo con el tiempo. Es la razón por la que las estrategias de bajo riesgo son más adecuadas como inversiones a corto plazo o como reserva en un fondo de emergencia.

Por el contrario, las inversiones de mayor riesgo son más adecuadas para obtener mayores rendimientos a largo plazo.

