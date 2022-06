La búsqueda de cobertura contra la inflación

Desde el comienzo de 2021, la inflación ha vuelto a ser actualidad en los mercados. Muchos inversores han vuelto sus ojos hacia materias primas, ya que generalmente ofrecen protección contra la inflación.

Desde una perspectiva tanto económica como de inversión responsable, una forma más activa de fijarse en este sector parece más apropiada, por ejemplo, a través de un fondo de inversión, que a través de un índice de materias primas.

Publicidad

Consistentemente con el actual entorno de mercado, la categoría VDOS de Materias Primas es la segunda más rentable en el año, con una revalorización de 7,89 por ciento, solo por detrás de Renta Variable Internacional Latinoamérica.

De esta categoría se ha hecho una selección de fondos con calificación de cinco, cuatro y tres estrellas de VDOS.

Los fondos más rentables para cubrirse contra la inflación

El más rentable de esta selección en el año es Vontobel Fund-Commodity con una revalorización de 41,96 por ciento en su clase C de capitalización en dólares y un 61,42 por ciento a un año, con un dato de volatilidad de 17,25 por ciento en este último periodo.

Su objetivo es lograr el crecimiento del capital, respetando la diversificación del riesgo. Para ello, invierte indirectamente en los mercados mundiales de materias primas, a través de una cesta diversificada, que tiene por objetivo captar la rentabilidad de la evolución de los precios de las materias primas, así como de la renovación activa de contratos de futuros de materias primas.

Publicidad

Publicidad

Por sector, los mayores porcentajes en el fondo corresponden a energía (47,30 por ciento), granos (32,80 por ciento), metales industriales (19,30 por ciento), metales preciosos (13,70 por ciento), productos ‘blandos’, como cacao, azúcar, maíz, trigo o soja (3,50 por ciento), Emisiones (0,90 por ciento) y Ganado (-0,30 por ciento).

La clase TFC en dólares de DWS Invest Enhanced Commodity Strategy obtiene en el año una rentabilidad de 41,63 por ciento y un 71,09 por ciento a un año, con un dato controlado de volatilidad de 15,25 por ciento que lo sitúa en el segundo mejor grupo de su categoría por este concepto, en el quintil cuatro.

Su objetivo de inversión es lograr una apreciación del capital a largo plazo que supere la del índice de referencia Bloomberg Commodity Index Total Return invirtiendo en los mercados de materias primas. Incluye un gran abanico de sectores, entre los que se incluyen agricultura, industria, metales preciosos y energía.

Subidas sobre el 40 por ciento en el año gracias a la inflación

Pimco Commodity Real Return Investor se revaloriza un 39,92 por ciento desde comienzos de año en su clase E de capitalización en dólares. En el último periodo anual su rentabilidad es de 65,20 por ciento, con un dato de volatilidad de 15,44 por ciento.

El objetivo de inversión consiste es buscar el máximo rendimiento total consistente con una gestión prudente de la inversión.

Publicidad

Para ello, su cartera se gestiona activamente, proporcionando exposición eficiente a un índice de materias primas compuesto por varios sectores -incluidos energía, industria, y metales preciosos, ganadería y agricultura- principalmente a través de instrumentos derivados vinculados a materias primas, que estén garantizados por una cartera de bonos gubernamentales globales vinculados a la inflación de baja duración.

Un rendimiento poco atractivo a largo plazo en los fondos de materias primas

Desde una perspectiva a más largo plazo, el rendimiento de los índices de materias primas no parece tan atractivo. Claro que no hubo mucha inflación que cubrir durante las primeras dos décadas de este siglo, pero eso no significa que las materias primas no aumentaran su precio durante esos años.

Por ejemplo, aunque la transición energética no comenzó en 2020, la demanda de varios metales relacionados con ella aumentó mucho antes. En esta tendencia específica, el ‘Dieselgate’ estimuló un alejamiento de los automóviles contaminantes, lo que impulsó un aumento en los precios del paladio en 2016 y 2017.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram