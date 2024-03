El fondo de gestión española que sube un 47% en 2024 

El dulce momento que viven actualmente los criptoactivos (y, en concreto, el bitcoin) ha impulsado el comportamiento del fondo Criptomonedas FIL, lanzado este verano por A&G.

Con un retorno acumulado del 47 por ciento en 2024, este producto se ha convertido en la cartera de gestión española más rentable en lo que va de año, según los datos de VDOS.

Específicamente, la cartera gestionada por Román González y Rubén Ayuso supera la rentabilidad del 24 por ciento que se anota el Gestion Boutique IV Alclam US Equities, un producto de Andbank con fuerte exposición a la tecnología; o el 17 por ciento que escala el Atmos Global, un producto mixto de gestión dinámica registrado por la casa Renta 4.

El fondo se beneficia de los máximos del bitcoin

El fondo de A&G se ha beneficiado del dulce momento que viven las criptomonedas y, en concreto el bitcoin, que esta semana volvió a tocar máximos históricos por primera vez en dos años.

En concreto, el martes superó la barrera psicológica de los 69.000 dólares y posteriormente escaló por encima de los 69.200 dólares.

Un producto para profesionales

Si bien, los minoristas no van a poder beneficiarse de esta rentabilidad, pues el Criptomonedas FIL es un fondo no armonizado de derecho español (no un fondo UCITS), destinado únicamente a la comercialización a inversores profesionales.

A&G decidió lanzarlo este verano ante el interés que despierta el mercado de las criptodivisas entre los inversores.

"Frente a la alternativa de la inversión directa, de cuyos riesgos han alertado ya los supervisores, A&G ha considerado que este interés puede canalizarse, con una gestión y control del riesgo más eficiente, a través de productos de inversión más seguros, regulados y en los que intervengan profesionales sujetos a supervisión”, dijo la gestora coincidiendo con el lanzamiento del producto.

Un fondo de alto riesgo

Si bien, pese al elevado retorno que acumula, desde A&G ya recordaban entonces que se trata de un producto de elevado riesgo.

“Consideramos que se trata de una solución óptima para cualquier inversor profesional europeo que quiera acercarse al mundo de las criptomonedas, sin olvidar que se trata de un fondo de riesgo muy alto”, apuntó Diego Fernández Elices, director general de inversiones de A&G.

Exposición a criptoactivos

Y es que el documento de registro del fondo en la CNMV explica que este tendrá una exposición de entre el cincuenta y el cien por cien a criptomonedas como el bitcoin o el ether, pero también a través de entidades vinculadas a activos digitales o que tengan inversiones en criptomonedas; así como a renta fija con una duración máxima de 5 años y una calidad crediticia alta.

