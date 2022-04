abrdn refuerza su oferta de sostenibilidad con el nuevo "Grupo de Sostenibilidad"

abrdn anuncia la evolución de su enfoque de inversión sostenible con la creación de un nuevo "Grupo de Sostenibilidad". Se incluye también el nombramiento de Amanda Young como Directora de Sostenibilidad para dirigir el grupo y la estrategia de sostenibilidad para este vector de inversiones de la firma.

El recientemente creado Grupo de Sostenibilidad aportará conocimientos especializados a los procesos de inversión de abrdn y apoyará su cadena de valor de inversión sostenible mediante la generación de conocimientos, el establecimiento de marcos y normas, la garantía de la propiedad activa (active ownership) y el apoyo al diseño y la comercialización de los productos, así como a la información a los clientes y los resultados.

Amanda, que anteriormente ocupaba el cargo de Directora Global de Inversión Responsable, formará parte del Vector Ejecutivo de Inversiones de abrdn para garantizar que la sostenibilidad siga siendo el núcleo de su trabajo, satisfaciendo las necesidades de los clientes y los requisitos normativos. Informará a los CEO de los departamentos de inversión de abrdn, Chris Demetriou (Reino Unido, EMEA y América) y René Buehlmann (APAC).

Nuevos nombramientos

Para reforzar su labor, Amanda ha realizado una serie de nombramientos claves en el Grupo de Sostenibilidad, que serán efectivos a partir del 1 de abril.

Danielle Welsh-Rose - Head of Sustainability APAC and Head of Sustainability Specialists. Además de asumir el recién creado cargo de Head of Sustainability APAC, Danielle dirigirá el grupo responsable de garantizar que la propuesta de los clientes de abrdn siga evolucionando para satisfacer la demanda actual y futura. También dirigirá el desarrollo de la academia de formación en sostenibilidad de abrdn "Grow Sustainably". Danielle forma parte del equipo de liderazgo ejecutivo en APAC. Su anterior cargo fue el de Directora de Inversiones ESG (APAC).

Mike Everett – Head of Active Ownership. Mike seguirá dirigiendo el equipo de Active Ownership de abrdn, que trabaja con los departamentos de todo el vector de inversión para garantizar que la propiedad activa (Active Ownership), incluidas las actividades de participación y votación, siga siendo el eje central de su proceso de inversión. Su anterior función era la de Head of Stewardship.

Eva Cairns - Head of Sustainability Insights and Climate Strategy. El equipo de Eva dirigirá el análisis de la sostenibilidad, la estrategia climática y el liderazgo opinión en materia de inversiones, a través de fuertes asociaciones en todo abrdn. Se asegurará de que su labor de análisis sea un elemento central de las normas de sostenibilidad, la innovación y la propuesta de los clientes.

El equipo seguirá trabajando con el Research Institute de abrdn y en las funciones de análisis de cada uno de los equipos de inversión para garantizar que se aprovechan las capacidades de análisis de abrdn. El anterior cargo de Eva era el de Directora de Estrategia de Cambio Climático.

Dan Grandage - Head of Sustainable Investing. Dan dirigirá los esfuerzos para establecer el enfoque común de abrdn en materia de inversión sostenible en toda la organización. Esto incluirá el establecimiento de las normas de sostenibilidad y la creación de marcos de inversión para la firma y los fondos de sostenibilidad de abrdn con la integración de ESG, que sigue siendo una parte clave del proceso de inversión dentro de todas las clases de activos. El anterior cargo de Dan era el de Head of ESG, Real Assets, en el que seguirá participando y supervisando.

Los clientes demandan más sostenibilidad

Amanda Young, chief sustainability officer de abrdn, explicó que "puesto que las expectativas de los clientes siguen enfocándose cada vez más en cuestiones ESG importantes, como gestores de activos debemos seguir evolucionando para ofrecer soluciones que satisfagan estas expectativas. Como parte de nuestro compromiso continuo para lograrlo, y para invertir de forma sostenible, hemos creado el Grupo de Sostenibilidad, que es un componente principal de nuestro proceso de inversión".

"El Grupo de Sostenibilidad seguirá coordinando y estableciendo la visión y las normas de abrdn en materia de sostenibilidad, incluyendo el cambio climático, el gobierno corporativo, el voto y la propiedad activa, para apoyar a los equipos de inversión en la aplicación de una estrategia coherente de integración y compromiso en materia de ESG. Además, nuestro sólido equipo de liderazgo ayudará a impulsar el enfoque de inversión sostenible de abrdn, trabajando para influir en los organismos externos en materia de gobernanza, sostenibilidad, compromiso y regulación", añade la experta.

Una oferta de 24 fondos

La gama de productos de SICAV de abrdn también forma parte de esta evolución de la inversión sostenible, ya que se anuncia la conversión de 24 fondos de la SICAV al artículo 8 en abril, de acuerdo con el Reglamento de Divulgación de las Finanzas Sostenibles (SFDR).

Esto incluye 18 fondos de renta variable y 6 de renta fija. Estas conversiones de fondos duplican con creces el actual volumen de activos de las SICAV relacionadas con la inversión responsable, que asciende a unos 16.000 millones de euros*. Esta es la primera fase de las conversiones previstas que tendrán lugar a lo largo de 2022.

Estas conversiones mejoran aún más el proceso de Inversión Sostenible establecido por abrdn, ya está muy orienta positivamente hacia la ESG, incluyendo objetivos climáticos y criterios de exclusión estrictos. El marco actualizado incluye la ampliación formal del proceso de selección y la eliminación del universo de inversión de las empresas mal calificadas en materia de ESG. Cada fondo incluirá también objetivos ESG específicos y una intensidad de carbono inferior a la de su índice de referencia.

abrdn cumplió con los requisitos del nivel 1 del SFDR en marzo de 2021 cuando introdujo procedimientos para clasificar cada uno de sus productos de fondos y mandatos como artículos 6, 8 o 9; así como divulgaciones del riesgo de sostenibilidad a nivel de entidad y de producto y actualizaciones de la documentación precontractual.

Devan Kaloo, Global Head of Public Markets de abrdn, dijo: "En abrdn integramos las consideraciones ESG en todas las etapas de nuestro proceso de inversión, trabajando estrechamente con nuestras empresas, clientes y reguladores para contribuir a configurar el mundo que nos rodea. La demanda de los clientes de productos de inversión sostenible está evolucionando rápidamente y la clasificación SFDR de la UE que entró en vigor el año pasado ayuda al sector a ofrecer una mayor transparencia a los inversores, permitiéndoles tomar decisiones de inversión mejor informadas sobre dónde asignar su capital y ayudar a impulsar un cambio positivo para las personas y nuestro planeta".

