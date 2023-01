Cómo ahorrar 240€ con la cuenta bancaria

Las comisiones que cobran los bancos por sus cuentas corrientes crecen año a año hasta alcanzar una media de 174 euros anuales en 2022, frente a los 140,16 euros del ejercicio anterior. De ahí la importancia de elegir una cuenta bancaria sin comisiones que se adapte a los objetivos de sus titulares.

Y es que seleccionar la cuenta adecuada puede suponer un ahorro anual de hasta 240 euros, "incluso aunque no se tenga en ella domiciliada la nomina", señala Javier Mezcua, experto en finanzas personales del comparador Helpmycash.

Para acertar en la elección, el ahorrador debe analizar el tipo de cuenta que necesita, qué vinculación le exige la entidad, si está dispuesto a domiciliar la nómina o si prioriza su remuneración.

No obstante, hay requisitos que “el titular de una cuenta debe buscar al elegir entidad, como que no cobre por mantenerla ni administrarla y que no tengan coste las transferencias ni disponer de una tarjeta de débito", recomienda Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

Cuentas sin comisiones y sin nómina

Una de las mejores cuentas sin comisiones y en la que no es necesario domiciliar la nómina es la Cuenta Online Sabadell, a juicio de los expertos de Kelisto y de Helpmycash.

Además de no tener comisiones no exige la domiciliación de la nómina, pero el que la ingrese se llevará un regalo de 175 euros. También ofrece una tarjeta de débito gratuita para sacar dinero y hacer compras.

Otra de sus 'virtudes' es su remuneración, da un interés del 2 por ciento por los primeros 30.000 euros de saldo que se mantengan en ella durante el primer año y lo único que exige es ser nuevo cliente de Sabadell y abrir la cuenta por el móvil.

“Interesa a los que quieren una cuenta online sin comisiones y sin condiciones en un banco con más de mil oficinas y que desean una rentabilidad del 2 por ciento TAE o los 175 euros que da por llevar la nómina”, afirma Javier Mézcua.

Otras de las mejores cuentas sin comisiones y sin nómina son, en opinión de Estefanía González, Cuenta MyInvestor, Cuenta Corriente de Orange Bank, Cuenta Inteligente de EVO Banco o Cuenta Online SIN de Unicaja.

Cuentas sin comisiones y con nómina para ganar hasta 1.000€

Los que opten por una cuenta que exige domiciliar el salario a cambio de no pagar comisiones deben cerciorarse de la nómina mínima necesaria para evitar los gastos y si hay que cumplir con alguna exigencia extra.

Entre las mejores cuentas nómina del mercado el comparador Kelisto destaca la Cuenta de Ahorro Bienvenida de Open Bank, que remunera a sus titulares con un interés del 1 por ciento durante el primer año para los saldos de hasta 100.000 euros.

Aquellos que contraten esta cuenta y mantengan en ella la cantidad máxima remunerada podrán conseguir 1.000 euros en el primer año, de los que hay que descontar los 190 euros que hay que tributar a Hacienda.

“Es interesante para aquellos que no tienen ingresos regulares y que deseen una cuenta online que les permita hacer ingresos en ventanilla gratis. En cambio, no es la mejor opción si quieres compartir la cuenta y que cada titular tenga una tarjeta", reconoce Mezcua.

Cuentas sin comisiones remuneradas

Aquellos que valoren contratar una cuenta sin comisiones y remunerada deben analizar el interés que ofrece, el plazo durante el que este se aplica, si exige un saldo máximo o mínimo o si pide algún requisito de vinculación.

Una de las más atractivas es la Cuenta Máxima de Caixabank, apunta González. Ofrece un 5 por ciento TIN durante dos años o un televisor LG de 50 pulgadas, para quienes ganen 2.500 euros o más. Si el salario oscila entre los 1.200 y los 2.499 euros, el obsequio será un televisor LG de 32 pulgadas.

Con ella no se pagan comisiones por administración, mantenimiento ni transferencias y permite pedir gratis una tarjeta de crédito, la de débito sí tiene comisiones.

Cuentas sin comisiones y con regalo

También es la Cuenta Máxima de Caixabank una de las más interesantes entre las que no cobran comisiones y dan un regalo, en este caso televisiones.

Otra de las más atractivas es la Cuenta Clara de Abanca que regala hasta 300 euros. Además de no tener comisiones por transferencias ni por tarjeta de débito, permite usar Bizum y pagar con el móvil.

“Su tarjeta es una buena alternativa para viajar si tienes menos de 35 años, ya que no cobra comisiones por las primeras cinco retiradas en cajeros ubicados en el extranjero”, indica Mezcua.