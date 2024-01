Los 4 depósitos a 12 meses que siguen pagando más del 4% 

Los depósitos están inmersos en una caída de las rentabilidades ante el giro dado por la política monetaria del Banco Central Europeo.

En un solo mes, al menos quince entidades han recortado los intereses que abonan 43 depósitos comercializados en nuestro país.

Si bien, eso no significa que no haya ofertas interesantes de depósitos a distintos plazos, a las que todavía pueden acogerse los ahorradores.

En el plazo de un año, por poner un ejemplo, aún quedan cuatro entidades extranjeras que ofrecen rentabilidades superiores al 4 por ciento en los depósitos que comercializan a través de la plataforma de intermediación alemana Raisin.

Banca Sistema lidera el ranking de los depósitos a un año

El más atractivo de ellos es el de la entidad italiana Banca Sistema, pues es el que más retorno ofrece, del 4,30 por ciento TAE a un año.

Si se invierten 30.000 euros en este producto, se pueden ganar unos 1.290 euros en el plazo de doce meses (pues paga al vencimiento).

Este depósito, que exige un importe mínimo de 20.000 euros para poder contratarlo y que remunera un saldo máximo de 100.000 euros por cliente, se renueva automáticamente a no ser que se desactive esta opción en el área de cliente.

Asimismo, tiene la ventaja de que en Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no exige presentar ningún documento adicional para evitar las retenciones en esa jurisdicción.

El depósito de Bai Europa paga un 4,2%

El siguiente producto más interesante en cuanto a rentabilidad es el de la entidad portuguesa Bai Europa, que paga un 4,20 por ciento a doce meses.

De este modo, invirtiendo 30.000 euros a ese plazo, permite generar 1.260 euros.

En este caso, tiene un mínimo de inversión de 10.000 euros y máximo de 100.000.

Más de 1.200€ en un año

Finalmente, empatados a un interés del 4,10 por ciento están los depósitos de la entidad lusa Haitong y del banco transalpino Banca Progetto.

Con ellos, es posible cosechar 1.230 euros en un año, al invertir 30.000 euros.

En ambos casos, los saldos mínimo y máximo remunerable son 10.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En el caso del depósito de Progetto sucede como con el de Banca Sistema, que no realiza retenciones en el país de origen, al tratarse de una entidad italiana.

La garantía de los FGD nacionales

Pese a ser depósitos extranjeros, todos ellos cuentan con la protección de los fondos de garantía de depósitos nacionales que, al igual que el español, gozan del respaldo europeo.

