Los 2 depósitos a un año que ganan en rentabilidad a las letras del Tesoro

Las letras del Tesoro atraen de manera masiva a los ahorradores, con una rentabilidad que en la última subasta quedó fijada a un año en el 2,839%, ligeramente por debajo del 2,998 por ciento previo.

La remuneración del 3 por ciento se resiste, por ahora, a este producto, pero ello no le resta atractivo entre el colectivo ahorrador, que no ha dudado a la hora de hacer cola frente al Banco de España para contratarlo.

Pero para los que quieran dar un paso más en la búsqueda de una mayor rentabilidad, hay depósitos cuya remuneración en el mismo plazo está por encima de la de las letras del Tesoro.

Son en concreto dos depósitos de bancos internacionales que se pueden contratar a través de la plataforma Raisin.

Blour Bank y su rentabilidad del 3,06%

La imposición a plazo fijo del banco letón Blour Bank ofrece una rentabilidad del 3,06 por ciento a un año. Se puede contratar desde 1 euro hasta un máximo de 100.000.

Para una inversión máxima, es decir, de 100.000 euros, el beneficio es de 3.060 euros.

El pago de intereses se lleva a cabo al vencimiento del producto, que está protegido hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos de Letonia.

La retención de los intereses generados por los depósitos en Letonia es del 20 por ciento, pero debido a los acuerdos de doble imposición entre Letonia y España existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 10 por ciento si los clientes presentan un certificado de residencia fiscal expedido por la Agencia Tributaria.

Beneficio de 3.000€ con Banca Progetto

El segundo depósito es de la entidad italiana Banca Progetto y ofrece una remuneración del 3 por ciento a 12 meses. La inversión mínima en este producto es de 10.000 euros y la máxima de 100.000. Los intereses se pagan al vencimiento. Para una inversión máxima, el beneficio es de 3.000 euros.

El dinero, hasta 100.000 euros, está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos de Italia.

En Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país. Por ello, no es necesario presentar ningún documento.

Las letras del Tesoro a 6 meses no tienen competencia

Donde no tienen competencia las letras del Tesoro es en el plazo de 6 meses. En la última subasta, incrementaron su cupón respecto a la anterior emisión.

En concreto, el tipo de interés marginal se quedó en el 2,693 por ciento, por encima del 2,599 de la anterior subasta.

Hasta el momento, ningún depósito supera esa rentabilidad del 2,693 por ciento. El que más se acerca es el depósito a 6 meses de Banca Progetto, que remunera el ahorro en ese plazo con el 2,50 por ciento.

A continuación, se sitúa el banco portugués Haitong, que ofrece una rentabilidad del 2,45 por ciento.

