La apuesta de Banco BIG al 4,5%: ¿Interesa un depósito combinado? 

Banco BIG ofrece un depósito a 6 meses al 4,25 por ciento. Es el segundo mejor del mercado después de Facto, que ofrece para el mismo plazo un 4,32 por ciento.

Pero BIG también ofrece un paquete de productos del ahorro con el que alcanzar un interés mayor. Se trata de su depósito combinado al 4,5 por ciento. A tal rentabilidad no hay depósito que lo iguale.

Publicidad

El depósito combinado consiste en un depósito a plazo fijo junto con una selección de fondos de inversión que BiG pone a disposición para combinar el ahorro y la inversión.

Una de las características de los depósitos combinados es que es una forma de construir una cartera de inversión, ya que tienes un porcentaje elevado de tus ahorros asegurados, mientras con el resto buscas un pico extra de rentabilidad.

El 70 por ciento irá destinado a la constitución de un depósito a 6 meses remunerado al 4,5 por ciento y el 30 por ciento a los fondos de inversión de BIG.

Para poder obtener la remuneración del depósito, será necesario mantener los fondos de inversión como mínimo hasta el vencimiento del depósito, en caso contrario, el depósito no devengará intereses.

El importe mínimo del Gran Depósito Combinado es de 10.000 euros y el máximo de 500.000 euros.

Publicidad

¿Interesa un depósito combinado? Los expertos contestan

Desde kelisto señalan que, en finanzas, nunca se puede decir de forma general si interesa o no un producto u otro, ya que cada uno tiene un tipo de ventajas y desventajas que les hace idóneos para un tipo de perfil concreto, mientras que es desaconsejable para otro tipo de perfiles.

Publicidad

En este caso, un depósito combinado es un tipo de producto que combina un depósito a plazo fijo y un fondo de inversión.

Con este depósito se intenta mantener el riesgo bajo, a través de la parte que se remunera como depósito, mientras intenta darle un plus de rentabilidad, gracias a destinar parte del dinero a productos de inversión.

De hecho, el Depósito Combinado de Banco BIG guarda el 70 por ciento del dinero depositado en un plazo fijo que abona el 4,50 por ciento, mientras que el 30 por ciento va destinado alguno de los fondos que propone la propia entidad.

Publicidad

El problema es que la rentabilidad de ese 30 por ciento, no es ni conocida ni mucho menos garantizada: es más, podría ser negativa y es posible perder una parte del capital, por lo que finalmente la rentabilidad obtenida en conjunto sería mucho menor de la esperada inicialmente.

La característica más importante de un depósito combinado es que siempre se asume un riesgo, que puede ser beneficioso o no. Por ello, será un producto interesante para aquellos ahorradores conservadores que busquen un plus de rentabilidad, aún a riesgo de poder perder dinero. Sin embargo, no lo será si el perfil es muy conservador.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.