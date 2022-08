Cuentas sin nómina que pagan el 1% tras la subida de tipos y además no tienen comisiones

La subida de los tipos de interés llevada a cabo por los bancos centrales ha empujado a la banca a mejorar la rentabilidad ofrecida en sus cuentas remuneradas que no exigen domiciliar la nómina para contratarlas.

Así, las cuentas sin nomina que ofrecen ahora los mejores retornos son la Cuenta Myinvestor y la Cuenta Online Sabadell, que dan un interés del 1 por ciento y no cobran comisiones ni requieren vinculación.

Publicidad

Cuenta Myinvestor

“La cuenta remunerada de Myinvestor es la mejor cuenta de ahorro sin nómina del mercado”, asegura Hugo Fernández, experto en finanzas del comparador Kelisto.

Sus principales atributos consisten en que da un interés del 1 por ciento durante el primer año, no cobra comisiones y no exige cumplir con ningún tipo de vinculación como domiciliar la nómina, pagar recibos a través de ella o hacer compras con su tarjeta.

Tampoco requiere tener unos ahorros mínimos en la cuenta, puede abrirse con un euro y el tope máximo de remuneración es de 20.000 euros. Además, no exige un periodo de permanencia, por lo que el usuario podrá cerrarla cuando quiera.

La única exigencia que impone al cliente es que tenga una cuenta en un banco que esté asociada con la cuenta de Myinvestor.

Publicidad

Publicidad

Ésta actuará como una “cuenta nodriza”, es decir, será desde la que el cliente pueda ingresar o sacar dinero de la Cuenta Myinvestor.

Solo se puede contratar por Internet y, para ello, el usuario debe tener un dispositivo con cámara para poder fotografiar su cara, el DNI, el IBAN de la “cuenta nodriza” y sus datos personales.

También deberá disponer de SMS para poder firmar la documentación requerida de forma digital.

La cuenta solo está disponible para nuevos clientes de la entidad mayores de edad y permite contratar una tarjeta de débito y otra de crédito.

Cuenta Online Sabadell

La cuenta remunerada sin nómina que ocupa el segundo lugar del ranking, a juicio de los analistas de Kelisto, es la Cuenta Online Sabadell, que ofrece un interés del 1 por ciento TIN (Tipo de Interés Nominal) durante el primer año para un saldo máximo de 30.000 euros.

Además, durante este mes ofrece a sus clientes un regalo de 50 euros en efectivo. Esta promoción está dirigida a nuevos clientes que se den de alta antes del 31 de agosto.

Publicidad

Está dirigida a aquellos usuarios que quieran realizar todas sus operativas bancarias por Internet. No tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento y las transferencias nacionales y entre bancos de la eurozona son gratuitas.

Solo podrán contratar esta cuenta nuevos clientes de Banco Sabadell, mayores de edad, que residan y paguen impuestos en España y que no hayan tenido cargos de responsabilidad pública en los últimos dos años.

Pros y contras de las cuentas remuneradas sin nómina

Las ventajas de estas cuentas radican en que no exigen que se domicilie la nómina, lo que hace que sean atractivas para aquellas personas que no cobran una nómina regularmente o para aquellos que no están dispuestos a cambiar de banco.

También permiten al usuario recuperar sus ahorros cuando quieran sin pagar ninguna penalización y no cobran comisiones.

Publicidad

Otra de sus virtudes es que cuentan con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que en el caso de que el banco quiebre, el cliente podrá recuperar su dinero hasta un límite de 100.000 euros por titular.

Pero también tienen su lado oscuro. Su principal desventaja es que ofrecen un interés más bajo que el de las cuentas remuneradas que sí exigen la domiciliación de la nómina para abrirlas.

Esta diferencia se aprecia en las dos cuentas más rentables de ambas categorías.

Así, la Cuenta Nómina de Bankinter paga un interés del 5 por ciento TIN durante el primer año, muy alejado del 1 por ciento que ofrece la cuenta remunerada sin nómina de Myinvestor.

Publicidad

● Siga las noticias de finanzas.com desde su red social o app favorita: Twitter | Flipboard | Linkedin | Facebook | Telegram