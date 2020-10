Corren malos tiempos para el Ibex 35. Cede casi un 35 por ciento en el año y, a diferencia de otros mercados, no ha recuperado posiciones en los últimos 3 meses. Así, entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2020 se dejó un 7 por ciento.

Si bien, no todos los valores del selectivo han vivido un mal desempeño en este lapso de tiempo. Una docena de ellos ha cerrado el periodo en positivo (aunque sea por la mínima, como Endesa, Amadeus, Inditex o Iberdrola, que escalan en torno al uno por ciento).

Y algunos, incluso, han llegado a anotarse revalorizaciones que superan el 15 por ciento.

Ha sido el caso de Pharmamar, que asciende en torno al 17 por ciento; de Arcelor Mittal, que escala un 20 por ciento; y de Bankia, que se revaloriza un honroso 30 por ciento.

Pero el valor más alcista de todos ha sido, sin duda, Siemens Gamesa, que se dispara un 45 por ciento.

Siemens Gamesa, a la cabeza

En el caso de la compañía fabricante de aerogeneradores, la realidad es que se encuentra en una situación complicada tras lanzar varios ‘profit warning’ este año.

Sin embargo, el mercado ha premiado las expectativas de mejora en el valor, ante un plan de reestructuración del negocio ‘onshore’ que pretende devolverlo a terreno positivo, lo que permitiría recuperar los márgenes de la compañía y situarlos entre el 8-10 por ciento en 2023, según explica Álvaro Navarro, analista de Mirabaud Securities en España.

Para lograrlo, Siemens Gamesa ha remodelado parte de su cúpula y ha nombrado directora financiera a Beatriz Puente, una gestora que procede de NH Hoteles y que el mercado ha valorado muy positivamente porque en su anterior posición “lo hizo muy bien y consiguió darle la vuelta a la compañía en muy poco tiempo”, asevera Sergio Ávila, de IG Markets

“El negocio de Siemens Gamesa se considera defensivo en la situación actual y, más, teniendo en cuenta que se espera volatilidad en los próximos meses. Hay una gran fiebre con todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad que, además, puede verse reforzada por el plan de recuperación europeo. Por eso, la compañía lo puede seguir haciendo bien en lo que queda de año”, dice Ávila.

Volverá la presión sobre Bankia

El caso de Bankia, segundo valor más alcista, debe su revalorización a un tema muy distinto: la operación de fusión con Caixabank, que motivó un rally ante la expectativa de sinergias entre ambas compañías.

Sin embargo, Ávila no cree que sea una buena inversión de cara a los próximos meses: “Lo más probable es que empiece a haber presión otra vez. No es un valor que me parezca interesante para posicionarse”.

Según explica, “hay que permanecer lo más alejado posible” de Bankia y del sector bancario en general, pues va a seguir presentando una situación “muy complicada”, probablemente agravada por la segunda ola de coronavirus, que “aumenta la incertidumbre sobre el devenir económico”.

“El sector bancario necesita créditos y que los tipos estén a niveles que les permitan generar rentabilidad. Y, ahora mismo, todo parece indicar que ambos aspectos van a seguir yendo en contra de los interesas de la banca”, apunta.

Arcelormittal, a por el sexto trimestre de pérdidas

En cuanto Arcelormittal, ha recuperado posiciones debido a la mejoría de los datos macroeconómicos y a la venta de su negocio en los Estados Unidos, además de unos resultados en los que se perdió menos de lo esperado.

Si bien, la compañía anunciará el próximo 5 de noviembre su sexto trimestre en pérdidas y, al operar en un sector cíclico, puede verse perjudicada por el incremento de los casos de coronavirus y la incertidumbre económica.

“El mercado está confiando en que puede tener recuperación. Además, esa venta le permite reducir su deuda y eso está sentando bien. Ahora bien, no sería un valor en el que me posicionaría. Cotiza a 11,54 euros. El valor intrínseco estaría en el entorno de los 8,50. El valor ya está caro”, opina Ávila.

Pharmamar se beneficiará del incremento de la volatilidad

Por último, la farmacéutica gallega Pharmamar también se encuentra entre los valores más alcistas del selectivo Ibex, al que se incorporó el 21 de septiembre.

En concreto, Pharmamar también ha presentado unos resultados deslumbrantes (beneficios de 113 millones frente a pérdidas, el año anterior); y se ha beneficiado asimismo del potencial de sus dos medicamentos estrella, el Zepzelca y el Aplidin.

“Vivió una fuerte corrección tras el contrasplit. Pero, tras la caída, lo más probable es que siga recuperándose. Sí es un valor que me gustaría tener en cartera el último trimestre, que estará lleno de volatilidad por las elecciones en los Estados Unidos, el Brexit y la segunda oleada de coronavirus. Muchos inversores pueden buscar refugio en un sector defensivo como el farmacéutico”, asevera Ávila.