Las dosis de vacunas pueden espaciarse más

Las dosis de seguimiento de las vacunas Covid-19 podrían administrarse hasta seis semanas después si no es factible obtenerlas en el intervalo recomendado, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA).

La guía publicada en una actualización del 21 de enero en el sitio web de los CDC decía que se debe administrar una segunda dosis lo más cerca posible del programa recomendado, ya sea tres semanas para la vacuna Pfizer-Biontech o cuatro semanas para la vacuna de Moderna.

Pero si es imposible recibir la inyección de seguimiento a tiempo, los CDC dicen que las personas pueden programarla hasta seis semanas o 42 días después de la dosis inicial. Hay "datos limitados sobre la eficacia" de las vacunas más allá de ese intervalo, de acuerdo con la guía, pero si la segunda dosis se administra más tarde, "no es necesario reiniciar la serie".

Resistir a la presión

La FDA dijo que los retrasos leves no deberían afectar la protección que ofrece la vacuna, después de que la agencia resistió la presión a principios de este mes para estirar el suministro agregando tiempo entre las dos inyecciones.

Ambas vacunas autorizadas para uso de emergencia en los EEUU fueron aprobadas en base a ensayos de dos dosis con semanas de diferencia. Un período de gracia de cuatro días antes de lo programado se consideraría válido para una segunda dosis, pero las personas no deben recibir la segunda dosis antes.

El CDC hizo el cambio en respuesta a los comentarios sobre la guía anterior, dijo la portavoz de la agencia Kristen Nordlund en un correo electrónico. Su objetivo es brindar flexibilidad en situaciones en las que los pacientes no pueden regresar en una fecha específica o sus circunstancias cambian, por ejemplo, si ingresan o salen de una residencia de ancianos, dijo. El CDC no quiere que la guía “sea tan rígida que cree barreras no deseadas”, explicó.

El análisis de la inyección de Pfizer incluyó a algunas personas que recibieron la segunda dosis hasta 42 días después de la primera, añadió. La agencia no recomienda el cambio para estirar el suministro de dosis "sino más bien para abordar problemas de viabilidad", dijo.

No intercambiable

El CDC también reiteró que las dosis de las dos vacunas no son intercambiables y que las personas deben recibir una segunda dosis del mismo producto. En "situaciones excepcionales" cuando la vacuna inicial es desconocida o no está disponible, "cualquier vacuna de ARNm COVID-19 disponible se puede administrar en un intervalo mínimo de 28 días", dijo la agencia.

Los CDC afirmaron también que las vacunas Covid-19 generalmente deben administrarse solas, no simultáneamente con otras vacunas, como para la gripe.

La necesidad de dosis de seguimiento a intervalos específicos es una de las complicaciones de la campaña nacional de vacunación. La escasez de dosis y la confusión sobre el suministro han provocado largas esperas y frustración, incluso cuando la administración entrante de Biden se compromete a acelerar la entrega de vacunas.

“La FDA reconoce que conseguir que la mayor cantidad posible de personas en todo el país esté completamente inmunizado ayudará a reducir la propagación del virus que causa el Covid-19 y debería ser una prioridad”, dijo la FDA en un comunicado.

No disminuye la protección

“No se esperaría que retrasos modestos en la administración de la segunda dosis, si fuera absolutamente necesario, disminuyan la protección conferida por la segunda dosis y son preferibles a no completar la serie de dos dosis”.

El entonces comisionado de la FDA, Stephen Hahn, y Peter Marks, jefe de la oficina de la agencia que supervisa las vacunas, firmaron una declaración anterior que decía que no se había estudiado extender el tiempo entre inyecciones y que "en última instancia, podría ser contraproducente para la salud pública". Mientras Hahn ha dejado la agencia, Marks, un funcionario de carrera, permanece.

El plan de Biden para combatir la pandemia publicado el jueves incluye cierto margen de maniobra para esquemas de dosificación alternativos. Una vacuna Covid de dosis única de Johnson & Johnson se encuentra en ensayos en etapa tardía y se espera que los datos se analicen en las próximas semanas.