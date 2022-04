Unas cartas de Hacienda meten presión a los criptoinversores con la renta 2021

El Ministerio de Hacienda no dejará pasar la oportunidad este año de incrementar la recaudación a través de la renta 2021 aumentando la presión sobre las criptomonedas, que por primera vez vienen recogidas explícitamente en el IRPF.

Para que no haya dudas de las intenciones, la Agencia Tributari lleva meses avisando con tiempo de lo que está por venir en la declaración de la renta 2021.

“Hacienda se ha tirado todo el año pasado y el anterior enviando cartas de la que asustan algo, donde dice que sabe que el cliente opera con criptomonedas”, dijo en el podcast El Cierre José Antonio Álvarez, CEO de fiscalidadpatrimonial.com.

Es decir, el fisco tiene datos precisos de las inversiones con criptoactivos y además tiene la intención de pasar la lupa a fondo, lo que obligará a los inversores a ser especialmente minuciosos al revisar su operativa.

¿Cuándo hay que declarar las operaciones con criptomonedas?

El primer paso es saber quién está obligado a cumplimentar la casilla de criptomonedas en el IRPF. “Cualquier inversor que tenga más de 1.600 euros en ganancias, o pérdidas por más de 500 euros, tiene que rellenar la casilla de criptomonedas”, dijo Álvarez.

Si no se llega a estos límites, no hay obligación de incluir estas cifras en la declaración. Para los inversores conocidos como ‘holders’, los que mantienen sus inversiones, este es un motivo de tranquilidad, pero solo aparente, pues lo cierto es que la casuística es muy compleja.

Hasta que no liquiden sus posiciones no tienen que hacer nada. Lo que pasa es que cuando hay permutas entre criptomonedas, o se cambia de billetera o incluso de broker, “hacienda considera que la operación está cerrada, lo mismo que si se hacen compras con tarjetas de crédito”, apuntó Álvarez. Y entonces sí que hay que tributar.

Por lo tanto, puede dar la sensación de que no se han hecho operaciones imponibles, en la medida en que el dinero no ha llegado a la cuenta corriente del inversor, cuando en realidad no ha sido así.

“Si alguien no ha llevado dinero a su cuenta corriente no significa que no tenga que tributar. El obligado tributario lo está desde que la operación se cierra o se permuta”, recordó Álvarez.

Extremar las precauciones

En criptomonedas, estos pequeños movimientos son consustanciales a la propia blockchain, es decir, la gente los hace muchas más veces de lo que piensan. De ahí la necesidad de extremar las precauciones.

En algunos casos, la tarea puede ser muy complicada debido al alto número de operaciones que puede haber en algunas cuentas. Para ello, hay herramientas como cointracking que se encargan de elaborar un informe fiscal con los datos que proporcionan los brokers.

Eso sí, “puede haber un margen de error y la duda es cuál será, ya que no se sabe lo que busca Hacienda”, explicó Álvarez.

Hay que tener en cuenta que todas las operaciones en cuenta, las que se hagan con criptomonedas o incluso los beneficios que se obtengan con compras de tokens en el metaverso.

¿Me pillará Hacienda?

Todo tributa como el resto de activos financieros, por pérdidas y ganancias patrimoniales. Los detalles finos se irán aprendiendo en los próximos años, pero hay unos tramos de hasta el 19 por ciento, luego el 21 por ciento y del 23 por ciento para importes de más de 50.000 euros.

La tentación que tendrán muchos inversores consiste en excluir estas operaciones de la declaración de la renta. Puede tener sentido pensar que la vigilancia tenga sus resquicios, especialmente en entornos gigantes como el metaverso.

De hecho, esta es la principal pregunta que recibe Álvarez de sus clientes, y la respuesta es siempre la misma: “Hacienda se mira con la misma lupa estas inversiones, lo mismo que el resto de activos patrimoniales. De hecho, los considera como activos invertibles”, apuntó.

A su juicio, este es el año ideal para hacer las cosas bien, es decir, “para declarar todo lo que se tiene en criptomonedas”.

“El que te puedan pillar o no puede ser difícil a día de hoy, pero Hacienda tiene cuatro años y trazar una clave pública es fácil”, recordó el experto.

Y hacer las cosas bien también requiere poner en cuarentena el borrador, porque lo normal es que la Agencia Tributaria no incluya en este documento los datos de criptomonedas. Pero la no inclusión de estos datos no excluye de la responsabilidad.

