GoodWe nombra a Thomas Haering como presidente de la región EMEA

GoodWe, fabricante de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento, ha nombrado a Thomas Haering nuevo presidente de GoodWe para la región EMEA. Con este nombramiento, la compañía señala que “refuerza su posición y compromiso con la región que engloba Europa, Oriente Próximo y África”.

Thomas Haering será responsable de la gestión de ventas y operaciones en esta zona, reportando directamente a Rong Shen, vicepresidente de GoodWe International Business, quien destaca su amplia experiencia y señala que brindarán a Thomas “todo el apoyo en su nuevo puesto”.

“Gracias a su gran liderazgo y contribución al equipo de EMEA, creceremos juntos más rápido, siempre con el objetivo de impulsar el futuro de la energía inteligente a nivel global. GoodWe, como actor global competitivo en la industria solar, siempre ha concedido una gran importancia al mercado EMEA, tratando de ofrecer productos y servicios más profesionales a los clientes locales. Bajo el liderazgo de Thomas, el equipo de EMEA recibirá una nueva dosis de vitalidad y confianza, consiguiendo así más logros en esta región”.

Hasta la fecha, Thomas Haering ocupaba el cargo de director general de GoodWe Europe GmbH, con sede en Múnich, Alemania. Con este nuevo nombramiento, GoodWe demuestra su compromiso con la región EMEA, que está experimentando un fuerte crecimiento, con hitos tan destacables como la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa en Madrid.

De acuerdo con Daniel Huang, fundador y CEO de GoodWe, "EMEA es una región donde la demanda de instalación de sistemas fotovoltaicos es muy alta y está en constante aumento, de forma paralela al crecimiento exponencial que está experimentando el mercado de la energía solar a nivel mundial. GoodWe tiene la ambición de afianzarse en este mercado en auge y llevar la energía solar a más personas. En este sentido, debo decir que el compromiso de GoodWe con Thomas es el compromiso de GoodWe con la búsqueda del crecimiento y la excelencia en esta región".

El nombramiento de Thomas Haering se alinea con la estrategia de expansión de la compañía, cuyo objetivo es adaptar el crecimiento del negocio y mejorar la eficiencia de GoodWe en un mercado en constante evolución. "Me siento muy honrado de ser nombrado presidente de GoodWe EMEA donde, en los últimos cinco años, he construido un gran equipo. Me gustaría agradecer a Rong Shen y a Daniel Huang todo el apoyo que me han brindado a lo largo de estos años, y estoy seguro de que podré seguir contando con ellos para afrontar con éxito esta nueva etapa dentro de la empresa", señala Thomas.

Experiencia en el sector

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Múnich, Thomas Haering cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en puestos de dirección general, ventas, marketing y desarrollo empresarial para mercados técnicos de rápido crecimiento y gran dinamismo, como los inversores fotovoltaicos, los paneles solares, los semiconductores y las tecnologías de almacenamiento.

Con más de 4.000 empleados, GoodWe cuenta con cerca de 100 personas en la región EMEA que ahora serán dirigidas por Thomas Haering, liderando un equipo que desarrolla productos y soluciones para los segmentos residencial, comercial e industrial, así como para plantas a gran escala.