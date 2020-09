Covid-19. La importancia de la precocidad en el tratamiento

El doctor Alex Soriano, jefe de servicio de la Unidad de Enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, y la doctora Carolina García Vidal, especialista senior de la misma unidad, coincidieron en defender la importancia de suministrar el antiviral remdesivir “precozmente”, en el I Congreso Nacional Covid-19.

Esta reunión se celebra de forma virtual del 13 al 19 de septiembre y participan 52 de las sociedades científicas más directamente relacionadas con la pandemia y en donde se están presentando los resultados de muchos de los proyectos de investigación llevados a cabo en España en estos últimos meses sobre distintos aspectos del SAR-CoV-2.

El doctor Soriano, que pronunció una conferencia titulada ‘Lecciones aprendidas para aplicar a futuro: Manejo precoz del paciente con diagnóstico de Covid-19”, abogó por utilizar remdesivir “en el inicio de los síntomas” para frenar la replicación del virus ya que, en algunos casos, “en los más graves, el virus puede permanecer hasta 30 días” en el paciente.

Si se suministra en esos primeros momentos se puede controlar esa replicación vírica que desarrolla el síndrome de liberación de citoquinas y que produce graves efectos como la neumonía, el fallo multiorgánico y la muerte. Y, por tanto, se puede prevenir el ingreso hospitalario, en la UCI y el óbito.

Concluyó el jefe de la Unidad de Enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona que “la precocidad en la administración de este antiviral es determinante en la evolución de los pacientes críticos por neumonía”.

De forma parecida se pronunció la doctora García Vidal, cuya conferencia giró en torno a las claves del valor clínico de remdesivir y que se refirió, entre otros estudios, a un ensayo con 1.059 pacientes impulsado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID) y cuyas conclusiones fueron publicadas en ‘The New England Journal of Medicine’.

Este explica que la mediana de tiempo en la recuperación fue mucho más rápida en los alrededor de 530 pacientes con SARS-CoV-2 que tomaron remdesivir, en comparación con los que tomaron placebo. Destacó esta doctora que la administración de este antiviral “baja la mortalidad y hace que disminuya la capacidad de infección del virus, sobre todo en los pacientes de mayor edad”.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) autorizó el pasado 10 de julio este fármaco para el tratamiento del Covid-19 en adultos y adolescentes de más de 12 años de edad y con un peso corporal de, al menos, 40 kilos. Está destinado a tratar aquellos pacientes con neumonía que requieren oxígeno suplementario.