Los usuarios estrella de eToro descubren su operativa

Hugo Manenti es uno de los popular Investor de eToro, con más seguidores en España. Los usuarios de la plataforma social de inversión acceden a su operativa para comprobar el éxito de este trader particular que pone la vista en el largo plazo para triunfar con su cartera de acciones. Manenti, desucbre sus secretos en esta entrevista.

¿Toca mantener una estrategia de contener el riesgo y preservar el capital en este arranque de año o es el momento de incrementar el riesgo tras el complejo y difícil 2020?

A decir verdad, el 2020 me ha dado muchas satisfacciones. Ciertamente fue un año excepcional para las empresas del sector tecnológico, así como de los sectores relacionados con el stay-at-home (alimentario, DIY, etc.).

Sin embargo, la recuperación aún no está completa. Veo más recorrido en los sectores cíclicos, por ejemplo, los servicios financieros, la construcción, el sector automoción, etc.

En consecuencia, más que reducir el riesgo, lo he desplazado: desde el sector tecnológico hacía los sectores más cíclicos. No obstante, mi cartera permanece diversificada, con más de 30 empresas de varios sectores y territorios geográficos.

¿A qué mercados y activos se les debería prestar una especial atención en el inicio de año?

Muchos activos cíclicos permanecen infravalorados, en especial en los sectores de servicios financieros (banca y seguros), recursos naturales (cobre, hierro) y construcción (al menos en EE.UU.), que han aguantado la crisis mucho mejor de lo esperado.

Además, tengo posiciones importantes en dos industrias en proceso de transformación secular: energías verdes y semiconductores. Ambos, a su modo, potenciarán la economía y la actividad humana en un futuro muy cercano. Creo que la magnitud de la transformación que está por venir aún no se ha valorado.

Finalmente, veo más recorrido para las criptodivisas. Ya se sabe de las tendencias de fondo que apuntan a un crecimiento del sector. Mas aún, varios eventos como la saga de Wall Street Bets (en Reddit) podrían empujar a más inversores retail hacia activos descentralizados y autorregulados.

¿Qué valores tiene seleccionados como “fetiche” en estos momentos?

Canadian Solar es una empresa del sector de la energía solar con un modelo de negocio muy sólido, valoración razonable y mucho recorrido.

Crowdstrike se está convirtiendo en el líder del sector de la ciberseguridad, y la transición de muchas empresas hacia el Cloud supone una oportunidad muy importante. Además, se trata de una empresa con un modelo de negocio muy escalable.

Finalmente, con más riesgo, Orbcomm. Es una empresa del sector IoT (internet of Things) que ha sufrido la crisis, pero tiene mucho futuro. Aún no ha llegado a ser rentable, pero la adopción de soluciones de IoT está creciendo fuertemente, así como el interés en el sector.

Todas estas acciones se han más que duplicado durante el año 2020, y veo en ellas aún más potencial.

¿Cómo actúa ante acontecimientos como las tensiones políticas en los Estados Unidos, los nuevos confinamientos en Europa o el Brexit?

Para mí lo importante es analizarlo a largo plazo.

El Brexit está impactando sobre todo en la logística, especialmente de las empresas que exportan desde el Reino Unido. También tendrá repercusiones de largo plazo sobre la economía británica. Pero la verdad es que las acciones británicas llevan un descuento importante y eso genera oportunidades. De hecho, recientemente compré acciones en Aviva, que veo como una de las empresas de seguros más infravaloradas. Pero también vendí mi participación en Asos, que veo bastante impactada en su negocio europeo, antes de que se note en los números.

Los nuevos confinamientos y la falta de vacunas seguramente impactarán a Europa. Veo muy probable que la economía no pueda reactivarse de verdad antes del otoño. Pero lo había anticipado desde hace semanas y las empresas europeas que tengo en cartera son menos cíclicas y poco impactadas por los confinamientos.

En cuanto a los Estados Unidos… veremos. Hay que esperar que Joe Biden pueda sanar las heridas, aunque sea solo un poco. La verdad es que hasta ahora las divisiones no han tenido impacto sobre la actividad económica, y eso explica que no haya afectado a los mercados financieros. Claramente podría cambiar, y habría que estudiarlo muy de cerca.

Cuál es tu estilo de inversión? ¿Consideras mejor dejar trabajar a la apuesta o estar encima de ella?

Me considero inversor de medio-largo plazo, consecuencia natural de mi experiencia en banco de inversión y fondo de inversión familiar. Así que el 90% de mi cartera mueve poco o nada.

Mis decisiones de inversión están respaldadas por el análisis fundamental. Así paso la mayoría de mi tiempo buscando, leyendo y modelizando – no mirando gráficos. Corresponde a mis intereses y a mi competencia.

Dicho esto, la volatilidad actual nos ofrece muchas oportunidades de swing trading, por lo que siempre tengo un ojo sobre los mercados. Dedico entre 5-10% de mi cartera a oportunidades más especulativas.

Para comenzar a operar, ¿mejor poco a poco con pequeñas apuestas y compañías de menor tamaño y precio o apostar de inicio por las grandes compañías?

Antes de empezar, es imprescindible que uno defina sus objetivos con claridad, de modo que de ellos derive una estrategia de inversión (largo plazo / fundamental y corto plazo / especulativo) y métodos asociados.

Recomendaría ir poco a poco, quizás utilizando la opción de la “cartera virtual” de eToro. Además, me parece aconsejable concentrarse en sectores y empresas ya conocidos. Mejor si se trata de compañías más grandes y menos volátiles – así se arriesga menos. Pues poco a poco se aprende y se pueden incrementar las inversiones, así como el nivel de riesgo.

¿Siente que tiene mucha presión por el número de personas que copian su cartera? ¿Cómo lo maneja?

Al principio sorprende y seguramente aumenta la presión. El riesgo que veo es que se pueda adoptar una estrategia de inversión más conservadora, reduciendo la volatilidad para no perder seguidores. Haciendo eso, baja la rentabilidad a largo plazo. Así que, desde mi punto de vista, el reto tiene que ser el no cambiar nada.

A nivel personal, me he acostumbrado bastante rápidamente. Invertir es una pasión, y tener 5 o 5.000 seguidores no cambia nada en mi compromiso o estrategia de inversión. Quizás me haya dado un empuje: muchos seguidores saben de finanzas y negocio, y sus comentarios me permiten profundizar mi análisis.

Este contenido es solo para propósitos informativos y no puede ser considerado como asesoramiento o recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no son indicación de rendimientos futuros. Los CFDs son productos apalancados y conllevan un gran riesgo para el capital. eToro es una entidad regulada en Europa por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre bajo la licencia #109/10 y registrada en la CNMV dentro de la sección de Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación. La inversión en criptoactivos no está regulada en la mayoría de los países de la UE y el Reino Unido. No hay protección del consumidor. Su capital está en riesgo.