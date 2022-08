El mercado bajista y los analistas: ¿ya ha tocado fondo?

El rally que viven las bolsas este verano ha ganado autoridad con la publicación del dato de inflación estadounidense, el miércoles pasado, que indica que la escalada de los precios podría haber tocado techo.

"El dato del IPC en los Estados Unidos ha supuesto un pequeño alivio para los inversores".

Publicidad

"Aunque esto no significa que la Fed haya ganado todavía la guerra contra la inflación, la tendencia de la economía estadounidense parece empezar a dar alas a los mercados", analiza George Curtis, gestor de TwentyFour AM (boutique de Vontobel AM).

En la misma línea se pronuncia Christian Gattiker, responsable de análisis de Julius Baer.

"En un mercado estacionalmente adelgazado, esta pequeña inyección de buenas noticias fue suficiente para dar alas a un rally. Los inversores han visto cómo los datos de inflación les sorprendían una y otra vez al alza y contar con una sorpresa a la baja (aunque no sea demasiado abultada) fue recibido con alivio".

¿Hemos visto el fondo del mercado bajista?

En esta situación, Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, se permite anticipar que es posible que hayamos visto "el fondo del mercado bajista, de manera que la inflación, que ahora mejora lentamente, impulse todo lo demás, desde una Fed estadounidense más benigna hasta menores riesgos de recesión".

"Esto justifica que los inversores, todavía muy cautelosos, asuman más riesgos", considera Laidler.

Publicidad

Publicidad

Aunque, en realidad, lo que preocupa al mercado no es tanto la inflación como la incidencia que ésta tiene sobre la política de los bancos centrales, pues es la que ha marcado la dirección de las bolsas en los últimos años.

Así, una inflación más moderada podría permitir a la Fed (y al BCE) suavizar el ritmo de la normalización de las políticas monetarias.

La Fed tiene la clave del rally

A este respecto, los expertos creen que es demasiado pronto para que la Reserva Federal modifique sus planes de subidas de los tipos de interés pero, aun así, opinan que el dato de inflación es una señal en la buena dirección.

"Las posibilidades de que la Fed opte por un aterrizaje suave son bajas pero han aumentado tras el último dato de inflación, que parece tocar techo, y ante la fortaleza del mercado de trabajo", dice un informe de Bank of America.

Publicidad

Algunos profesionales dudan de la continuidad del rally

Pero, ojo, porque no todo el mundo está de acuerdo en que el dato de inflación haya disipado por completo las dudas del mercado.

Desde Renta 4, por ejemplo, explican que el optimismo no tendrá una base sólida hasta que nuevos datos confirmen la tendencia iniciada por el dato de julio, publicado el miércoles pasado en los Estados Unidos.

"Los miembros de la Fed han repetido que el dato de inflación de julio no basta para tomar una decisión sobre moderar el ritmo de subida de tipos (al contrario de lo que apuntan las previsiones del mercado)".

"A pesar de la desaceleración de los precios que reflejó, es por el momento solo un dato aislado, hasta que se corrobore en meses posteriores, y la subida de precios continua siendo muy relevante y muy por encima del objetivo de la Fed", dice de la firma.

Publicidad

Paolo Zanghieri, economista senior de Generali Investments, también se manifiesta en esta línea.

"Los limitados y tímidos avances en el frente de la inflación visibles en los datos que acaban de publicarse no son suficientes para que la Fed pivote hacia un ritmo de normalización mucho menos agresivo".

"Nuestra línea de base sigue siendo una subida de 50 puntos básicos en septiembre, con cierto riesgo de otro movimiento de 75 puntos básicos como en julio".

En este contexto, Bank of America cree poco probable que se prolongue la racha alcista de la renta variable.

"¿Continuará el rally? Creemos que es improbable".

Publicidad

"El principal requisito para un rally sostenido de los mercados de renta variable es a través del ciclo macroeconómico y una renovada aceleración del crecimiento. Pero los riesgos sobre el crecimiento siguen siendo considerables", concluyen.

● Siga las noticias de finanzas.com desde su red social o app favorita: Twitter | Flipboard | Linkedin | Facebook | Telegram