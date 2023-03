Qué hacer con los fondos de inversión en pleno ataque de volatilidad

Sonia de las Heras es una líder financiera. Y lo suyo son los fondos de inversión. Seleccionada por la revista Inversión como una de las 50 mujeres españolas más influyentes de la profesión, su expertís y trayectoria vital sirve de punto de guía en momentos extraños como el actual. “Pocas veces en mi vida he trabajado sin volatilidad”, explica en este episodio de ‘Hechos relevantes’, el podcast de cierre de mercados de finanzas.com.

La sesión del jueves finiquitó el rebote de tres días que siguió al drama de Credit Suisse. El IBEX 35 y otros índices bursátiles perdieron empuje justo el día clave: después de que la Fed diera un respiro a los tipos de interés estadounidenses con una subida menor que la anunciada. De las Heras lo interpreta como una señal evidente de que la volatilidad prevista desde hace meses para los mercados en 2023 hace acto descarado de presencia. “Cuando no es una crisis bancaria, es un fenómeno natural”, pero siempre vuelve.

Las páginas y podcasts de finanzas.com van llenas de cómo ello afecta a las acciones y bonos. ¿Pero qué pasa con los fondos de inversión? De las Heras es especialista senior en inversiones cuantitativas en Santander AM, la gestora de Banco Santander. Y esa visión cuantitativa arma un punto de vista sosegado: totalmente cenital. Al margen del ruido del mercado, ella toma decisiones sin dejarse llevar por el momento. “Con un fondo de inversión hay que tener paciencia”.

Y tras los sucesos de Credit Suisse, parece lógico preguntar a una líder financiera que se dedica a escudriñar cada día decenas de fondos de inversión qué pueden hacer los ahorradores que, tras el respiro de inicio de año, ven que la cosa vuelve a fallar. No es momento para vender, insiste con tener “paciencia”. Y advierte: si no la soportamos, el error es de raíz. No estamos en el fondo de inversión correcto por riesgo, plazos u otras razones.

En este episodio no se desaprovecha la oportunidad de pedir a De las Heras que nos ayude a detectar los malos fondos de inversión, que los hay. “Siempre me fijo en la consistencia”. Y es que hay algunos que llaman al engaño desde el título del producto. Si nos dicen que es “growth”, ¿qué hace invirtiendo en empresas “value” para aprovechar el momento que toque?

Y hablando de inconsistencia, De las Heras confirma que hay un equipo entero en Banco Santander revisando los fondos de inversión ESG uno a uno para garantizar a sus clientes de que cumplen con los criterios sostenibles que publicitan. Y es que en pleno festival de recalificaciones –rebajas de categoría—, todos los ojos que puedan echar un vistazo parecen insuficientes.

Capítulos

00:00 Introducción.

01:05 El impacto de la volatilidad en los fondos de inversión.

12:44 El día a día de una gran selectoras de fondos de inversión.

Ficha técnica

Dirección: Ismael García Villarejo.

Producción: José Jiménez.

Realización: Covadonga Lacruz Camblor.

Invitada: Sonia de las Heras, Santander AM.

