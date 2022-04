Meliá remonta hasta segundo valor más rentable del IBEX 35

La recuperación del sector turístico ha impulsado de manera considerable el valor de Meliá en las últimas semanas, de manera que la cadena hotelera ya se ha situado como el segundo valor más alcista del selectivo IBEX 35, solo por detrás del banco Sabadell, con una revalorización del 25 por ciento.

El tirón vivido por Meliá en el último mes, en el que ha escalado un 14 por ciento y, sobre todo, a partir del 4 de abril son responsables en gran medida del adelantamiento que la compañía ha realizado a otras cotizadas situadas a la cabeza del IBEX 35 por revalorización anual.

El principal factor que ha favorecido este tirón de las últimas semanas es la recuperación turística que ha quedado patente durante la Semana Santa.

“Este 2022 se esperaba que el turismo vacacional repuntara de manera fuerte. Estaba previsto que este segmento fuera donde se concentrase la demanda latente que no pudo irse de vacaciones los años anteriores por las restricciones del Covid-19. Eso es lo que se esperaba. Y en Semana Santa se ha confirmado”.

“Todos los hoteles en Canarias y en la cuenca del Mediterráneo arrojan unas cifras por encima de 2019 en cuanto a precios. En ocupación, se han situado en niveles similares e incluso superiores a los de 2019, dependiendo del hotel y de la región”, explica Jaime Pallares, el analista de GVC Gaesco que sigue el valor.

El segmento urbano va mejor de lo esperado y beneficia a Meliá

Pero, además, el segmento urbano, donde Meliá tiene el 40 por ciento restante del negocio, también ha ido mejor de lo previsto. “Ciudades como Valencia, Barcelona o Sevilla han recibido muchos turistas y eso ha impulsado la otra pata del negocio de Meliá”, añade Pallares.

La cuestión, asimismo, es que estos buenos datos de la Semana Santa suponen una promesa de recuperación para el resto de la temporada.

“Para verano se esperan tendencias similares: precios altos, ocupación alta y mucha demanda vacacional. Eso está detrás de todas estas subidas de Meliá”, añade este experto.

Y es que Meliá es percibido como un actor clave del segmento vacacional para aprovechar el tirón de la demanda. Además, el mercado valora su buena posición en el Caribe (además de en España), donde se espera una gran recuperación del cliente estadounidense, que está viajando mucho.

Cautela de cara a 2023

A juicio de Pallares, todo esto va a seguir favoreciendo el valor de Meliá a lo largo de este año, aunque hay que ser muy cautos de cara al próximo ejercicio, pues el efecto de la inflación sobre el bolsillo de los consumidores podría dañar a las compañías turísticas.

“Hay ciertos riesgos, no para 2022 sino para 2023, como que el consumidor no tenga tanta renta disponible como este año por aumento de costes etc. Este 2022 no se va a ver el efecto porque hay demanda latente y ganas de salir. Pero ojo de cara al año que viene y al siguiente”, apunta este experto.

Si bien, precisamente Meliá está algo más protegida que otras cadenas hoteleras de menor categoría respecto a este riesgo.

“Otra cosa que está beneficiando a Meliá es que la demanda no se va a ver tan afectada por el aumento de los costes o menor disponibilidad de capital porque sus hoteles son de 4 y 5 estrellas y, entonces, el poder adquisitivo del cliente es más alto y es un cliente menos sensible a las subidas de precios. No le importa pagar 10-20 euros más para ir a Meliá”.

“Esto es algo positivo dentro de los riesgos. Por eso ha subido tanto. Es una empresa que ha ido bien, se había quedado rezagada y el mercado está poniendo en valor la buena operativa y las buenas perspectivas que se esperan”, zanja.

