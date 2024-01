Los gestores huyen de Grifols por miedo a quedarse atrapados  

Grifols se ha convertido en una patata caliente para las carteras. El informe de Gotham City Research publicado este martes y los intentos fallidos de la compañía para desmontar sus tesis, han desplomado las acciones hasta los mínimos de 2023, lo que ha disparado la ansiedad de los inversores.

La mayor parte de la presión vendedora que se ha visto en estos días de furia vino de grandes gestores de activos “long only” o especializados solo en operaciones de compra, según explicaron a finanzas.com en fuentes del mercado.

Publicidad

Los analistas han insistido en que gran parte de la información desvelada por Gotham ya era conocida y el consenso de expertos prácticamente no ha tocado sus valoraciones fundamentales.

“La comunidad inversora no se muestra excesivamente preocupada por los argumentos vertidos por Gotham, todos de carácter contable y no operativo”, dijo Álvaro Arístegui, analista en Renta 4 Banco.

El problema reputacional de quedarse con Grifols en cartera

Para los gestores de fondos, sin embargo, la historia es bien distinta. “Verse atrapados nuevamente con Grifols en la cartera si se encuentra alguna irregularidad, probablemente se convierta en un problema mucho mayor para ellos”, explicaron a finanzas.com en fuentes de una gestora nacional.

Todo el mundo tiene en cuenta que la CNMV ha dado un plazo de 10 días a Grifols para que aclare los vínculos con la sociedad Scranton, en el centro de toda la polémica por sus operaciones con el fabricante de hemoderivados.

Lo ajustado del plazo, y el hecho de que Grifols todavía no haya puesto luz y taquígrafos cuando pudo hacerlo en la conferencia con analistas del jueves por la tarde, no es la mejor de las noticias, insisten las fuentes consultadas.

Publicidad

De esta forma, tener Grifols en cartera se ha convertido en una cuestión de riesgo profesional, por lo que hacer caja a un precio aceptable parece “una manera inteligente de proceder, aun cuando la mayoría de los gestores reconozcan que las suposiciones y el informe de Gotham City Research son más que cuestionables”, añadieron las fuentes.

Publicidad

Es más, si Gotham resulta que está equivocada y los títulos remontan hasta los 14 euros, no sería una recompensa sustancial en comparación con el escenario que da miedo a los gestores: estar en el ojo público durante todo el año en caso de que las cosas finalmente vayan mal.

Apoyo de los analistas

Frente a estas preocupaciones de los gestores, los analistas demostraron un apoyo más cerrado a Grifols, que prácticamente no cosechó bajas de precio objetivo o recomendación, con la excepción de Bankinter y de Oddo, que colocó el valor en revisión.

“El daño a la reputación persistirá, pero el hecho de que Gotham cubriese su posición corta inmediatamente después de la publicación del informe reduce su credibilidad”, dijeron los analistas de Alantra Equities.

Publicidad

En este sentido, “si Grifols cumple con la recuperación operativa y la venta de Shanghái Raas, y mejora la gobernanza, las acciones no deberían tardar mucho en revalorizarse”, añadieron estos expertos.

En la conferencia con analistas, Grifols insistió en que cerrará sin problemas la venta de la filial china. Sin embargo, el mercado tiene algunas dudas. “El mercado está enloquecido por la posible ruptura del acuerdo con las turbulencias”, comentó Jaime Escribano, analista en Banco Santander.

Haier Group ratifica que la compra de Shanghái Raas sigue adelante

No obstante, este experto no tiene dudas de que el acuerdo se cerrará en los próximos meses y no cambió su valoración sobre Grifols, cuyo precio objetivo es de 27,8 euros.

Lo mismo ratificó la propia compañía, que emitió un hecho relevante el domingo por la noche citando unas declaraciones de la vicepresidente de Haier Group: "Continuamos trabajando para cerrar la operación como se había planeado originalmente", dijo le ejecutiva.

Publicidad

Además, Escribano está convencido de que Grifols es una oportunidad de compra a estos niveles. En la misma línea, los expertos de Alantra ven la debilidad de la compañía en las últimas sesiones como una oportunidad para dar entrada a la acción en las carteras.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.