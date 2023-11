Los dividendos favoritos de los grandes inversores 

Las empresas con mayor rentabilidad por dividendo del IBEX 35 son actualmente Enagas, Caixabank, Sabadell, Telefónica y BBVA; mientras que, si se amplía el foco al conjunto de la bolsa española, los nombres más destacados pasan a ser Ercros, Vocento y las socimis Neinor, Aedas y Lar España Real Estate.

Si bien, (aunque en muchos casos coinciden) estos no son necesariamente los nombres que escogen los especialistas a la hora de elaborar sus carteras de dividendo, en las que también pesa un factor crucial como es la sostenibilidad del mismo.

“La sostenibilidad del dividendo estará en aquellas compañías capaces de incrementar su beneficio y sus flujos de caja independientemente de las condiciones del mercado y de los ciclos por los que atraviesen”, explica Diego Morín, especialista de IG Markets.

¿Cuándo es sostenible un dividendo?

Para valorar la continuidad del pago al accionista en el tiempo, los expertos tienen en cuenta factores como el crecimiento de las diferentes líneas de negocio, el apalancamiento y el porcentaje que supone el dividendo sobre el beneficio neto.

“Si la compañía no crece, está muy apalancada y reparte casi todo su beneficio neto a los accionistas no sería sostenible a largo plazo. Cualquier mínimo cambio en los tipos de interés o en el balance afectaría a la viabilidad del dividendo”, desgrana Víctor Álvarez, responsable de renta variable de Tressis.

Por eso, desde Tressis prefieren empresas algo más conservadoras a la hora de retribuir al accionista.

“Un buen indicador sería cuántos años lleva manteniendo o subiendo el dividendo y compararlo con el crecimiento del beneficio neto”, añade Álvarez.

En su caso, cree que las compañías de la bolsa española que cumplen esos criterios son ACS, Logista, Iberdrola, Inditex, Viscofan, Aena o Rovi.

También desde IG coinciden en su gusto por Viscofan, Inditex o ACS y añaden CAF en la lista de valores favoritos por dividendo. Para Morín, “son entidades que, históricamente, han incrementado sus dividendos de manera progresiva".

También cita otros valores como Red Eléctrica, Naturgy o Repsol, “en ocasiones penalizadas por sus cuentas”, dice Morín.

La cartera de dividendos de Renta 4

En el caso de Renta 4, la sostenibilidad también es un factor muy importante a la hora de incluir o excluir una acción de su cartera de dividendos, en la que están incluidas las compañías Bankinter, BBVA, Enagas, Iberdrola, Inditex, Sacyr, Santander y Telefónica.

“La típica compañía de dividendos elevados pero que, por la estructura del sector, no va a poder mantenerlos, no la compramos. Porque la rentabilidad de una cartera viene por dos vías: una, por el dividendo y, la otra, por la apreciación de la cotización. Si estructuralmente esa compañía va a caer, no merece la pena. Porque lo que ganas por un lado, lo pierdes por el otro”, explica Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4.

Aunque no todos los expertos miden de la misma manera la sostenibilidad del dividendo.

¿El dividendo de los bancos es sostenible?

Así, Álvarez cree que la retribución de bancos y empresas de servicios públicos es dudosa, porque "suele estar a merced de los tipos de interés”.

“En un escenario con tipos altos, el dividendo deja de ser tan sostenible para los servicios públicos mientras, si están bajos, son los bancos los que sufren. No es la estabilidad que buscaríamos si siguiéramos una estrategia de inversión por dividendos”, dice el experto de Tressis.

Si bien, en Renta 4 sí tienen ese tipo de empresas en la cartera de dividendo.

En el caso de la banca, debido a los beneficios récord que está presentando el sector, que están permitiendo pagar dividendos y efectuar programas de recompra de acciones.

“Si no tuvieran suficiente, no estarían haciendo eso. Creemos que son sostenibles”, apunta Aguirre.

Y lo mismo le parece en el caso de Iberdrola y Enagas, que presentan abundantes flujos de caja para repartir entre los accionistas.

Bankinter comparte el mismo criterio que Renta 4 respecto a bancos y empresas de servicios públicos, pues las acciones españolas en su cartera de dividendo son Inditex, Iberdrola, Redeia (Red Eléctrica), Faes Farma, Telefónica, Endesa y ACS.

