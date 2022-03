La fusión entre Másmóvil y Orange suaviza la competencia para Telefónica

Convidada de piedra en la operación, Telefónica es (de facto) una de las grandes beneficiarias de la fusión entre Másmóvil y Orange, anunciada este martes por la mañana.

Para empezar, porque la operación supone mejorar considerablemente uno de los problemas que han impedido que Telefónica refleje en bolsa el valor que los analistas dicen que tiene (le dan un precio de 4,68 euros frente a los 3,96 a que cotiza actualmente, lo que supone un potencial de retorno del 18,2 por ciento, según Bloomberg).

En concreto, la fusión reduce el número de competidores en un mercado altamente competitivo como el de España, donde Telefónica tiene el corazón de la compañía -la filial española es responsable del 29 por ciento de los ingresos, pero también es el talón de Aquiles de la empresa, al presentar una caída persistente de las ventas-.

Una fusión positiva para Telefónica

“Para Telefónica es positivo. Cualquier tipo de operación de consolidación y reestructuración dentro del mercado de telecomunicaciones español es positivo para ellos, porque se reduce el número de actores, se reduce la competencia y podemos esperar una racionalización del mercado”, explica Juan Peña, analista de GVC Gaesco experto en Telefónica.

El mercado, de hecho, está interpretando que la operación es más positiva para Telefónica que para la protagonista de la operación, la francesa Orange.

En este sentido, Telefónica sube un 1,5 por ciento en bolsa la mañana del martes, mientras que la revalorización Orange no llega al medio punto.

Telefónica no ha respondido a las llamadas de finanzas.com para valorar el impacto de la operación en el mercado español.

Operaciones de concentración en el negocio de las telecos europeo

Ignacio Cantos, de ATL Capital, tiene una opinión parecida a la de Peña: “Para Telefónica no es una mala noticia porque significa menos competencia. Ademas, esto te viene a decir que es un mercado con movimiento, como hemos visto con la OPA de KKR sobre Telecom Italia que, al final, no salió. Así que no me extrañaría que siguieran las operaciones”.

Unas operaciones que servirían para cristalizar valor en la acción de Telefónica aunque es poco probable que afecten directamente a esta compañía.

“Sabemos que aquí va a ser muy dificil que alguien puje por Telefónica, porque está la acción de oro del Gobierno, pero se ve que hay valor en las telecos, que era algo que llevabamos diciendo los analistas desde hace tiempo”, explica Cantos.

La valoración de la fusión demuestra lo barata que está Telefónica

Lo mismo ocurre con la valoración que se ha dado sobre la compañía fusionada, de 19.600 millones de euros que, a juicio de Cantos, “viene a demostrar lo barata que está Telefónica” al capitalizar 22.800 millones (incluyendo el negocio latinoamericano, británico y alemán, etc.).

Por otro lado, el hecho de que la fusionada se convierta en primer operador del mercado español también podría resultar positivo para Telefónica, al reducir la presión del regulador sobre la compañía, a juicio de Cantos.

La operación tiene que pasar el filtro de los reguladores

En todo caso, hay que tener en cuenta que la fusión de Orange y Vodafone todavía tiene que pasar por el filtro de las autoridades de la competencia, que pueden pedir condiciones adicionales o incluso vetar la operación.

“Habrá que ver los ‘remedies’ que se formalizan en la operación porque a lo mejor hay algún tipo de escisión de redes o de clientes a terceros que haga que esa situación pueda cambiar”, avisa Peña en este sentido.

Cantos está de acuerdo: “La operación puede generar problemas de aprobación. Veremos qué requisitos se imponen”.