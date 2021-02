Fidelity International, en el grupo de gestoras que han lanzado una iniciativa mundial de cero emisiones

Un grupo de destacadas gestoras de activos que representan más de 9 billones de dólares de activos gestionados, y entre las que se encuentra Fidelity International, ha anunciado el lanzamiento de la iniciativa Net Zero Asset Managers, por la cual se comprometen a apoyar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 o antes, en sintonía con los esfuerzos internacionales por limitar el calentamiento del planeta a 1,5 °C.

También se han comprometido a apoyar las inversiones que fomenten el mismo objetivo, lo cual incluye priorizar la consecución de reducciones de emisiones en la economía real dentro de las empresas y sectores en los que invierten.

En el marco de esta iniciativa, las gestoras firmantes se han comprometido a:

Colaborar con los clientes propietarios de activos en materia de objetivos de descarbonización que sean coherentes con esta meta.

Fijar un objetivo provisional para la proporción de activos que se gestionarán de acuerdo con el objetivo; y

Revisar el objetivo provisional al menos una vez cada cinco años con vistas a ampliar la proporción de activos gestionados cubiertos hasta abarcar el 100%.

Este compromiso reconoce asimismo “una necesidad urgente de acelerar la transición hacia las cero emisiones netas en el mundo y también de que las gestoras de activos desempeñemos nuestro papel para contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y garantizar una transición justa”. Se puede consultar la versión completa de la declaración de compromiso adoptada por los firmantes aquí.

Las primeras 30 gestoras firmantes de la iniciativa Net Zero Asset Managers proceden de todo el mundo y son las siguientes: a.s.r. Asset Management, Anaxis Asset Management, Arisaig Partners, Asset Management One, ATLAS Infrastructure Partners, AXA Investment Managers, BMO Global Asset Management1, Calvert Research and Management, CCLA Investment Management, Clean Energy Ventures, DWS, FAMA Investimentos, Fidelity International, Generation Investment Management LLP, Gulf International Bank Asset Management, Handelsbanken Fonder AB, IFM Investors, Inherent Group LP, Kempen Capital Management, Legal & General Investment Management, M&G plc, New Forests Pty Ltc, Nordea Asset Management, Robeco, Sarasin & Partners LLP, Schroders, Swedbank Robur, UBS Asset Management, Wellington Management y WHEB.

Durante los próximos meses se esperan nuevas incorporaciones de otros destacados actores del sector.

Anne Richards, consejera delegada de Fidelity International, declaró: “En Fidelity International somos conscientes de que el cambio climático plantea uno de los riesgos más importantes —si no el que más— para la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las empresas, incluida la nuestra. Tras el compromiso que suscribimos a comienzos de año para reducir las emisiones de carbono operativas hasta el cero neto en 2040 y la publicación esta semana de nuestro primer informe para el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD), tenemos el placer de unirnos a la iniciativa Net Zero Asset Managers y trabajar junto con nuestros homólogos para apoyar y acelerar la transición hacia las cero emisiones netas en el mundo”.

El lanzamiento de la iniciativa Net Zero Asset Managers se produce coincidiendo con el quinto aniversario del Acuerdo de París, que se celebró el 12 de diciembre.

Un encuentro denominado Climate Ambition Summit 2020, coorganizado por la presidencia británica de la COP26, la ONU y Francia, marcó la ocasión y contribuirá a impulsar nuevas acciones en materia de cambio climático de cara a la celebración de la conferencia sobre el clima COP 26 el año próximo2.

La iniciativa Net Zero Asset Managers será gestionada en todo el mundo por seis redes de sociedades de inversión fundadoras: Grupo de Inversores Asiáticos sobre el Cambio Climático (AIGCC), CDP, Ceres, Grupo de Inversores sobre el Cambio Climático (IGCC), Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (IIGCC) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI). A su vez, la iniciativa cuenta con el apoyo de The Investor Agenda, de la que son miembros fundadores todas estas redes de inversores, junto con la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Stephanie Pfeifer, consejera delegada del Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático y socia fundadora de la iniciativa, declaró: “Hablamos mucho sobre puntos de inflexión en nuestro sector, pero el hecho de que 30 de las gestoras de activos más importantes del mundo, con un patrimonio gestionado de más de 9 billones de dólares, se comprometan a alcanzar un objetivo de cero emisiones netas en 2050 puede ayudar realmente a inclinar la balanza a favor de una transición económica hacia las cero emisiones netas en todo el mundo. Esto es acción, no solo palabras”.

“La magnitud e importancia de las gestoras de activos que se han unido a la iniciativa Net Zero Asset Managers envía una señal clara al conjunto del sector, a saber, que los recursos financieros de los inversores institucionales se destinarán a conseguir progresos reales hacia las cero emisiones netas y un futuro sostenible. Ahora que se cumplen cinco años del Acuerdo de París, extendemos una invitación a todas las gestoras de activos para que se unan a nosotros en el compromiso, la colaboración y la cohesión que impulsarán esta iniciativa y la transición hacia las cero emisiones netas”.

Para reunir los requisitos definidos por la iniciativa, los firmantes han asumido otros nueve compromisos entre los que destacan los siguientes:

Fijar objetivos provisionales para 2030 a efectos de que los activos se gestionen de acuerdo con la meta de cero emisiones netas, y conforme a un porcentaje equitativo de ese 50% de reducción mundial del CO2 identificado como requisito en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (GIECC) para conseguir un calentamiento global de 1,5 °C.

Tener en cuenta las emisiones de Alcance 1 y 2 y, en la medida de lo posible, las emisiones relevantes de Alcance 3 de las carteras;

Aplicar una estrategia de administración responsable y diálogo activo, con una política clara de voto y notificación que sea coherente con el objetivo de que todos los activos gestionados alcancen las cero emisiones netas en 2050 o antes; y

Según las necesidades, crear productos de inversión que contribuyan al objetivo de cero emisiones netas en 2050 y que faciliten la inversión en soluciones contra el cambio climático.

Sirviéndose de su potente representación internacional en el momento del lanzamiento, la iniciativa seguirá expandiéndose durante los próximos meses y también tiene la intención de unirse a Race to Zero, la campaña internacional liderada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) que reúne compromisos de cero emisiones netas de un conjunto de destacadas redes e iniciativas en toda la comunidad que trabaja en favor del clima3.

Puedes acceder a la versión completa del compromiso asumido por los firmantes, así como una sección de preguntas y respuestas, en: www.netzeroassetmanagers.org. La página web se pone en marcha una vez cumplido el embargo informativo.

Más información de Fidelity International en la guía de gestoras.