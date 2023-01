Las mejores cuentas remuneradas sin condiciones

La guerra por el pasivo ha provocado una mejora de las condiciones de los productos financieros en los últimos meses, de manera que ya es posible encontrar cuentas remuneradas sin vinculación con un retorno de hasta el 2 por ciento.

Una de las mejores cuentas remuneradas del momento la sacó el neobroker Trade Republic hace unos días.

En concreto, la plataforma de origen alemán ofrece una rentabilidad del 2 por ciento a todos los clientes (tanto nuevos como antiguos), en una oferta que no tiene límite de tiempo y que está disponible para un máximo de 50.000 euros.

Una de las cuentas remuneradas más atractivas es la de Banco Sabadell

Otro de los productos más beneficiosos para los clientes es la Cuenta Online Sabadell.

También remunera con un interés del 2 por ciento TAE durante un año para un saldo de hasta 30.000 euros y no hace falta cumplir ningún requisito para conseguirlo, salvo ser nuevo cliente del banco.

Más allá de esas dos ofertas, los intereses que ofrecen las cuentas remuneradas sin nómina bajan considerablemente.

En concreto, Bank Norwegian ofrece un 1,25 por ciento TIN para saldos de hasta un millón de euros sin necesidad de domiciliar la nómina, pagar comisiones o cualquier otro tipo de vinculación.

Myinvestor ofrece un 1,25% con un máximo de 30.000 euros

La misma rentabilidad entrega Myinvestor con un saldo máximo de 30.000 euros y un plazo de un año (a partir del segundo, paga un 0,30 por ciento TAE).

Por su parte, Renault Bank publicita un 1,21 por ciento, indefinido y sin inversión máxima, pero está por ver qué va a suceder con este producto, que vencía el 11 de enero de 2023.

Asimismo, la entidad noruega Lea Bank paga unos intereses del 1,12 por ciento, con unos ingresos mínimos de 5.000 euros y máximos de 100.000.

Más allá de eso, todavía existen algunas opciones más, como la cuenta de Klarna (1,05 por ciento TAE con un máximo de 95.000 euros), la Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank (1 por ciento TAE el primer año hasta 100.000 euros) o la cuenta remunerada de Pibank (1 por ciento TAE, sin límite de saldo).

Las condiciones de las cuentas remuneradas mejoran con la vinculación

En todo caso, los ahorradores deben saber que también pueden acceder a rentabilidades más interesantes si acceden a domiciliar la nómina o a firmar algún tipo de vinculación.

“Cuantas menos condiciones haya que cumplir, mejor. No obstante, hay que decir que algunos requisitos son muy fáciles de asumir y, a cambio, se puede obtener una rentabilidad atractiva”, explica Javier Mezcua, del comparador financiero Help My Cash.

Por eso, conviene valorar los productos que tengamos a nuestra disposición y escoger el que más nos convenga.

A más rentabilidad, saldo máximo más bajo

En ese sentido, Mezcua explica que las cuentas con vinculación suelen ser más rentables, pero también acostumbran a tener un saldo máximo remunerado más bajo.

“Una solución es combinar una cuenta con vinculación cuyos requisitos se puedan cumplir, aunque tenga un límite reducido, y otra sin vinculación para rentabilizar el dinero que sobrepase el tope”, explica.

En cuanto a tipos de vinculación, la más típica que piden los bancos a la hora de contratar una cuenta remunerada es domiciliar una nómina.

Algunos también pueden solicitar algún requisito extra como domiciliar recibos o hacer un consumo mínimo con la tarjeta asociada a la cuenta.

“De esta manera, los bancos intentan atar a sus clientes y convertirse en su entidad principal. Al fin y al cabo, si obligas a un cliente a domiciliar su nómina o sus recibos, es probable que acabe usando la cuenta en el día a día para pagar con tarjeta. El objetivo es rentabilizar a los clientes y que, en un futuro, contraten otros productos como créditos, préstamos, etc.”, explica Mezcua.

Las ofertas con vinculación más rentables ofrecen un 5%

En el caso de querer aceptar algo de vinculación, las ofertas más atractivas ofrecen una rentabilidad de hasta el 5 por ciento.

Un ejemplo es la Cuenta Nómina de Bankinter, que tiene un interés del 5 por ciento TAE el primer año y del 2 por ciento TAE el segundo, pero solo remunera los primeros 5.000 euros. Además, solo es válida para nuevos clientes.