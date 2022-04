El euríbor finiquita 6 años de tipos de interés negativos

El euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, coquetea ya con el cero por ciento, lo que supondrá que se terminará con una racha de tipos negativos iniciada en febrero de 2016.

El euríbor, que arrancó el año rondando mínimos (cotizando en el -0,499 por ciento), se ha dado la vuelta en apenas tres meses y amenaza a los hipotecados con volver a tasas positivas antes de tiempo, al situarse el lunes en tasa diaria en el -0,048 por ciento.

Y es que en estos 100 días el indicador se ha anotado una revalorización del 90 por ciento, situando su tasa mensual en el -0,072 por ciento en abril, el nivel más alto desde finales de 2016.

Aunque es previsible, a tenor del comportamiento que lleva registrando desde el arranque de año, que logre todavía arañar al alza algunas décimas más.

Adiós a 6 años de tipos negativos

No sería de extrañar que, de seguir esta misma tendencia, este año acabe con el euríbor en valores positivos. La previsión del director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, es que "posiblemente este 2022 lleguemos a cero".

"Obviamente el cero llegará –y se sobrepasará- antes de terminar el año. No obstante, si las cosas siguen como están y el BCE no toma ninguna medida extraordinaria –cosa que no se espera hasta, al menos, el tercer trimestre-, lo normal sería que el euríbor siguiera avanzando al ritmo actual, que ya es bastante pronunciado", explica Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

Las estimaciones de los analistas es que volverá a valores positivos en pocos meses, probablemente en torno al 0,1 por ciento

Independiente de la cifra final a la que llegue el euríbor, se pondrá fin a seis años de tipos negativos. Fue en febrero de 2016 cuando el indicador entró por primera vez en negativo, situándose en el -0,018 por ciento, lo que supuso un ahorro de 14 euros mensuales a los hipotecados.

De esta manera, el euríbor hizo historia cuando adelantó la decisión de un Banco Central Europeo (BCE) presidido por Mario Draghi de colocar el precio oficial del dinero de la eurozona en el cero por ciento un mes más tarde.

Para Colombelli, el hecho de que el euríbor vuelva a rondar el cero por ciento no debe ser un motivo de alarma, ya que "si observamos la evolución histórica del euríbor vemos que muchas veces ha habido cambios repentinos a corto plazo, pero a medio plazo también hay reajustes".

Además, y como recuerda Colombelli, "es difícil que lleguemos a un 0,5 por ciento o un 1 por ciento en positivo porque sería muy raro que el Banco Central Europeo (BCE) no actuara al respecto".

Pendientes de la reunión del BCE

La evolución del euríbor seguirá el movimiento de batuta del BCE. El organismo se reunirá este jueves con los efectos que supone la guerra en Ucrania como telón de fondo, pero sin que suponga una modificación de su hoja de ruta.

No podemos obviar que los miembros del consejo de gobierno están cada vez más alineados con la necesidad de aumentar las tasas de interés y las únicas diferencias están relacionadas sobre cuándo y con qué agresividad actuar, ya que la inflación se acerca a multiplicar por cuatro a la meta del dos por ciento y cuando los Estados Unidos y el Reino Unido ya han aumentado los tipos de interés.

La reunión del jueves podría ofrecer la oportunidad para debatir el calendario apropiado en medio de la mayor incertidumbre. Las dudas se ciernen sobre dos subidas de tipos, en septiembre y diciembre, la propuesta de los halcones del BCE, o solo una como defienden los más cautelosos.

Encarecimiento de las hipotecas por cuarto mes consecutivo

Si bien es cierto que el hecho de que el euríbor cotizara en niveles negativos era una anormalidad, esta normalización del euríbor no viene en el mejor momento para las economías de las familias.

La guerra en Ucrania ha empeorado las perspectivas de una inflación que supondrá en un encarecimiento de los productos y servicios que consumen los ciudadanos (los precios se sitúan cerca ya del 10 por ciento), junto con el encarecimiento de los productos energéticos. Ambas situaciones podrían poner en dificultades las economías familiares.

Y es que, de continuar el euríbor esta tendencia, podría suponer que se encarecieran los préstamos hipotecarios por cuarto mes consecutivo: quienes revisaran sus cuotas hipotecarias podrían ver como éstas suben entre 180 y 360 euros anuales, en función del importe del préstamo.

