Los dos bancos que suben las rentabilidades de sus depósitos a 12 meses

El movimiento en los depósitos a 12 meses no da ninguna tregua. Es rara la semana en la que se no se produzcan nuevos lanzamientos o los bancos incrementen la remuneración de sus imposiciones que ya están en el mercado.

Es el caso de Banca Progetto y de Younited, que acaban de dar un impulso a sus depósitos a este plazo. La entidad italiana ha fijado la rentabilidad en el 4,30 por ciento. Queda de este modo por detrás de su competidor del mismo país, Banca Sistema, que mantiene un interés del 4,40 por ciento a este plazo.

La entidad francesa Younited, por su parte, ha subido su rentabilidad hasta el 3,78 por ciento. A pesar de este incremento, todavía está muy lejos de los mejores depósitos a este plazo, pues hay hasta ocho bancos que pagan por encima del 4 por ciento.

La principal característica del depósito de Banca Progetto es que se puede contratar a partir de 10.000 euros y por un importe máximo de 100.000 euros, que es la cantidad que protege el fondo de garantía de depósitos. El pago de los intereses se lleva a cabo a vencimiento y no es posible la cancelación anticipada.

Ganancias de 2.150€ para una inversión de 50.000€

Si se invierte el importe mínimo en este producto, las ganancias que se obtienen ascienden a 430 euros. Para una inversión de 50.000 euros la rentabilidad sería de 2.150 euros.

En Italia no se hace ninguna retención fiscal a los no residentes en el país. Por ello, no es necesario presentar ningún documento.

Para invertir en el depósito del banco francés solo hay que disponer de 2.000 euros, que es la cantidad mínima exigida por Younited. El importe máximo se eleva también a 100.000 euros. No hay retención de impuestos en Francia. El pago se hace a vencimiento y no es posible cancelarlo de forma anticipada.

Si se destina a este producto 20.000 euros, las ganancias un año después serían de 756 euros.

