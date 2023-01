Los depósitos que deslumbran con su rentabilidad

El año 2023 ha comenzado con una oferta en depósitos que no existía a principios de 2022, cuando la rentabilidad de las imposiciones a plazo fijo se mantenía por los suelos, tan baja como los tipos de los bancos centrales.

Si bien, los ahorradores no siempre cuentan con las herramientas para detectar los productos que ofrecen más rentabilidad en cada momento.

Por eso, hemos decidido hacer una selección con los depósitos que están deslumbrando por su rentabilidad este comienzo de año.

Hablamos de los depósitos más rentables a 6 meses, de los que más retorno ofrecen a 12 meses y del más jugoso a 24 meses.

El depósito de Farmafactoring, el más rentable a seis meses

A medio año, el ganador claro por rentabilidad es el Depósito Facto, que otorga un 2,52 por ciento con una inversión mínima de 5.000 euros.

Casi la misma rentabilidad oferta el depósito a seis meses de la entidad italiana Banca Progetto, que otorga un 2,5 por ciento TAE.

El importe mínimo de inversión es de 10.000 euros y el máximo de 100.000 (justo la cuantía máxima garantizada por el fondo de garantía de depósitos italiano).

Invirtiendo 20.000 euros en este producto, es posible obtener un retorno de 250 euros en tan solo medio año.

Además, cuenta con la ventaja de que en Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no es necesario presentar ningún documento durante su contratación.

La rentabilidad de los depósitos más jugosos a un año se eleva al 3 por ciento

A un año, la rentabilidad que es posible obtener invirtiendo en depósitos sube hasta el 3 por ciento TAE.

En ese caso, existen tres entidades que ofrecen esos intereses: el banco eslovaco Privat Banca; la Banca Progetto italiana, de nuevo; y la también italiana Banca Sistema.

En el caso de Banca Sistema y Privat Banca, el importe mínimo de la inversión es de 5.000 euros y el máximo de 100.000; mientras que en Banca Progetto la cuantía mínima sube hasta los 10.000 euros.

Así, invirtiendo 20.000 euros, sería posible obtener un retorno bruto de 600 euros en intereses.

El depósito a 24 meses de Banca Progetto ofrece un 3,39 por ciento TAE

Por último, el producto más jugoso a dos años en términos de rentabilidad vuelve a ser el depósito de Banca Progetto, que ofrece un retorno del 3,39 por ciento TAE.

Es decir, con una inversión de 20.000 euros sería posible conseguir unos intereses brutos de 1.360 euros.

Como en los anteriores depósitos de esta entidad, la cuantía mínima de inversión son 10.000 euros y la máxima, 100.000.