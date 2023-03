Los depósitos que dan más de un 3% a partir de 1€

Marzo arranca con novedades importantes en el mercado de depósitos. Dos entidades han subido las rentabilidades de sus productos.

Se trata de la entidad letona Bluor Bank, que ha aumentado la remuneración de sus depósitos entre 1 y 3 años de plazo, y la francesa Younited Credit, que ha incrementado la rentabilidad de sus imposiciones a plazo fijo entre 1 y 5 años.

Estos dos bancos tienen una característica común y es que sus productos son accesibles a todos los ahorradores.

Inversiones mínimas entre 1€ y 2.000€

El primero permite la contratación de depósitos a partir de 1 euro, mientras que en el segundo la inversión mínima es 2.000 euros.

Cabe destacar en Bluor Bank la rentabilidad alcanzada por su depósito a 2 años, que remunera ya con un 3,45 por ciento.

Los importes mínimos y máximos de contratación en este producto son 1 euro y 100.000 euros, respectivamente. Los intereses se pagan al vencimiento y no es posible la cancelación anticipada.

La retención de los intereses generados por los depósitos en Letonia es del 20 por ciento, pero con los acuerdos de doble imposición entre Letonia y España existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 10 por ciento si los ahorradores presentan un certificado de residencia fiscal expedido por la Agencia Tributaria.

Estos depósitos cuentan con la protección del fondo de garantía del país hasta 100.000 euros.

Otro depósito de Bluor Bank que ha ganado interés es el que cuenta con un plazo a 12 meses, que remunera el ahorro al 3,11 por ciento. Las condiciones de su contratación son idénticas a las del depósito a 2 años, destacando que se puede hacer a partir de 1 euro.

Younited Credit sube su depósito a 2 años

En el caso del banco francés Younited Credit, la subida más pronunciada se ha producido en su depósito a 2 años, por el que ya paga un 3,22 por ciento.

La contratación se puede llevar a cabo a partir de un importe mínimo de 2.000 euros, hasta 100.000 como tope.

El pago de intereses se realiza al vencimiento y no existe la opción de la cancelación anticipada. El depósito cuenta con la protección del fondo de garantía francés hasta 100.000 euros.

En Francia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no es necesario presentar ningún documento.

