Los bancos españoles prefieren regalar dinero a remunerar los depósitos

La banca española se resiste a mejorar la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo después de que el Banco Central Europeo decidiera subir los tipos de interés hasta situar el precio del dinero en el 3 por ciento.

Y los más remisos a aumentar la retribución por el pasivo son los grandes bancos. El interés que los bancos españoles dan por los depósitos a 12 meses ronda el 0,65 por ciento TAE, muy inferior al 3,10 por ciento que llega a dar la banca extranjera.

Los expertos atribuyen esta desgana a que a la banca española le sobra liquidez y prefiere dirigir sus esfuerzos a otros productos financieros como las cuentas bancarias con las que consiguen clientes fieles, más vinculados con la entidad y de los que pueden obtener mayores beneficios.

Publicidad

Otro cebo para atraer a clientes 'premium’ es regalarles dinero en efectivo, cuya cuantía supone en muchos casos más del doble de los intereses que ofrece el mejor depósito a 4 meses de la banca española, el de EBN Banco, que alcanzan los 150 euros por un ahorro de 10.000 euros.

Banco Santander, el más generoso

La entidad que más dinero regala es Banco Santander, hasta 350 euros, a sus nuevos clientes. A cambio les exige que abran una Cuenta Online, domicilien una nómina igual o superior a los 2.500 euros y respeten una permanencia de 24 meses.

Para salarios inferiores, pero superiores a 600 euros, el regalo es de 150 euros y la permanencia exigida se rebaja a 12 meses.

Publicidad

El segundo lugar del ranking en generosidad lo ocupa Abanca, que ofrece 300 euros a nuevos clientes que domicilien una nómina mínima de 1.200 euros, y 150 euros los que ingresen un salario de entre 800 y 1.199 euros cada mes.

Además, exige abrir la Cuenta Clara de Abanca, darse de alta en el servicio de correspondencia online, no realizar operaciones en oficina y respetar una permanencia mínima de 24 meses.

Regalos de hasta 200 euros

Caixabank también regala dinero a través de su banca móvil Imagin. Con su cuenta se pueden conseguir hasta 200 euros en efectivo.

Para ello, exige que el usuario domicilie su nómina y respete una permanencia de 12 meses. Si la nómina es de 1.000 euros o más, recibirá 200 euros de regalo y si es inferior conseguirá 50 euros.

Publicidad

El mismo obsequio de hasta 200 euros lo ofrece Cajamar para sus antiguos y nuevos clientes. A cambio les pide que cumplan dos condiciones: domiciliar una nómina mínima de 1.200 euros y que respeten una permanencia de 36 meses.

Banco Sabadell ha seguido la misma estrategia dirigida a sus nuevos clientes que contraten su Cuenta Online y domicilien su nómina a los que obsequia con 175 euros.

La cuenta remunera con un 2 por ciento TIN un saldo de hasta 30.000 euros y no cobra comisiones ni por las transferencias.

Publicidad

Unicaja ocupa la quinta posición del ranking con el regalo de una tarjeta de 150 euros a cambio de que los clientes cumplan dos requisitos de vinculación: domiciliar una nómina de al menos 600 euros al mes y respetar un período de permanencia de 24 meses.

Le sigue Openbank que ofrece 100 euros brutos a cambio de domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo de al menos 900 euros al mes y permanezcan en la entidad 12 meses.

¿Los regalos pueden salir caros?

La banca rara vez da algo a cambio de nada, por lo que antes de contratar alguna de estas ofertas, Estefanía González, directora de contenidos del comparador Kelisto, recomienda analizar las exigencias que requieren los bancos.

Entre ellas, los requisitos de vinculación y su coste asociado, el compromiso de permanencia, la cantidad máxima remunerada, en el caso de las cuentas de ahorro, y los impuestos que cobrará Hacienda y que pueden restar atractivo al regalo.

Publicidad

Respecto a los requisitos de vinculación y su coste, González considera que "para hacerte con las mejores ofertas no es suficiente con domiciliar una nómina o una pensión. En ocasiones se deben domiciliar varios recibos y realizar un consumo mínimo con la tarjeta asociada a la cuenta”.

Advierte que entre los requisitos de vinculación "puede haber algunos que supongan un gasto para el consumidor, lo que podría restar atractivo a la recompensa final”.

Otro factor a considerar es el compromiso de permanencia, que oscila entre uno y dos años, y que, si el cliente lo incumple, “tendrá que hacer frente a una penalización monetaria”, señala.

Descontar impuestos

Los regalos ofrecidos por los bancos hay que declararlos en Hacienda y tributan dependiendo de su cuantía. Alcanza el 19 por ciento en los casos en que el regalo no supere los 6.000 euros; entre 6.000 y 50.000 euros el porcentaje sube hasta el 21 por ciento y al 23 por ciento si superan esa cifra.

No obstante, “no todos los bancos repercuten la carga fiscal en el cliente: por ejemplo, a día de hoy, Imagin, Openbank, Unicaja y Banco Sabadell son los únicos que no lo hacen”, explica González.

Publicidad

Por ello, considera “esencial" que antes de aceptar una oferta "sepas si la promoción del banco es en bruto o en neto, es decir, si te pagará la cantidad que aparece en su publicidad y se hará cargo del pago a Hacienda o si te abonará una cantidad inferior tras practicar la retención oportuna”.

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.