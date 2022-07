El Banco de España registra nuevas plataformas de criptomonedas pero sin vigilarlas

Coincidiendo con el cese de las operaciones de la empresa española de criptomonedas 2gether, que ha dejado atrapados en un corralito a 100.000 inversores, el Banco de España ha incluido en su registro de proveedores de servicios de monedas virtuales a Moon Tech Spain, la filial española de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo.

Binance, que cuenta con unos 120 millones de usuarios en todo el mundo, está ganando impulso en Europa después de que Francia e Italia también la incluyeran en sus registros nacionales en los últimos meses, mientras la Unión Europea prepara una regulación del sector.

Nada más conocerse la noticia, en medio todavía de la conmoción provocada por el corralito de 2gether, Binance ha tuiteado que este registro “nos permitirá ofrecer intercambio y custodia de criptoactivos en España de conformidad con las normas del banco central”. 2gether no está registrada en el Banco de España.

El Banco de España no vigilará su actividad

El Banco de España, no obstante, ha aclarado que la inscripción en este registro no implica la aprobación o verificación de la actividad realizada por esta plataforma. “El Banco de España no supervisa, por ejemplo, los riesgos financieros y operativos y de seguridad de estos negocios, ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores”, afirma el regulador.

De hecho, tanto el Banco de España como la CNMV y la Dirección General de Seguros han lanzado en los últimos meses numerosas advertencias sobre los riesgos que supone invertir en criptoactivos que, en su opinión, “no resultan adecuados como inversión ni como medio de pago o intercambio para la mayoría de consumidores minoristas”.

En este sentido, y en relación con el cese de la actividad de la empresa española de criptomonedas 2gether, fuentes de la CNMV han declarado a finanzas.com que “esta entidad no está supervisada por la CNMV. Tanto las criptomonedas como las plataformas que las venden están fuera de la regulación”.

“Hemos realizado muchas advertencias sobre este tema”, continúan las mismas fuentes, “tanto nosotros como el Banco de España, diciendo que estos productos no están regulados ni supervisados. No tenemos competencia para hacer nada al respecto”.

Prevención del blanqueo de capitales

Hasta ahora, los supervisores se limitan únicamente a vigilar que las empresas de criptomonedas cumplan con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es la única exigencia que conlleva formar parte del registro del Banco de España. Sobre su actividad no existe ningún tipo de control.

La semana pasada, la Unión Europea aprobó una nuevas normas para controlar el mercado cripto que entrarán en funcionamiento en 2023. A partir de ese momento, las empresas de criptomonedas necesitarán una licencia y garantías para los clientes con el fin de emitir y vender tokens digitales en la Unión Europea.

A nivel mundial, los criptoactivos no están regulados en su mayor parte, y los operadores nacionales de la Unión Europea sólo están obligados a mostrar controles para combatir el blanqueo de capitales.

