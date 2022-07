Media For Europe logra el 82,92% de Mediaset España como resultado de su opa

Media For Europe (MFE) ha logrado alcanzar el 82,92% del capital y los derechos de voto de Mediaset España, después de haber cerrado con éxito la opa lanzada por el 44,31% que no controlaba, tras haber logrado un nivel de aceptación de acciones que representan un 61,45% de las acciones a las que se dirigió la oferta y un 27,23% del capital social de Mediaset España. Media For Europe controlaba un 55,69% del capital de Mediaset España en el momento de lanzar la opa.

MFE también ha comunicado su decisión de renunciar a la condición de aceptación mínima en los términos descritos en el Folleto de la oferta y, en consecuencia, adquirir la totalidad de las acciones que han aceptado la oferta, representativas del citado 27,23% de su capital social.

Fuentes cercanas a la operación señalaron que MFE "se siente contento con el exitoso resultado de la oferta en el negocio español, ya que considera que el mercado ha premiado el proyecto industrial europeo puesto en marcha por MFE otorgando a la empresa más de las tres cuartas partes de los derechos de voto de Mediaset España y ahora puede comenzar la segunda fase tal y como se recoge en el Documento de Oferta".

Esta operación supone un paso adicional para la consecución del objetivo de MFE de crear un grupo paneuropeo de medios y entretenimiento, con una posición de liderazgo en sus mercados locales, mayor escala para competir, potencial para expandir aún más su huella geográfica en toda Europa y capaz de competir en pie de igualdad en la industria europea del entretenimiento y los medios de comunicación aprovechando el contenido local de alta calidad, el aumento de la inversión en tecnología y el fortalecimiento de los recursos financieros.

Fuentes cercanas a MFE declararon que el éxito de hoy es solo el primer paso en el camino hacia la creación de un grupo paneuropeo formado por empresas de televisión nacionales centradas en la producción de contenidos locales y plataformas tecnológicas y comerciales paneuropeas. Un 'hub' sólido a escala europea capaz de hacer frente a la competencia internacional.

Fuentes cercanas a la operación aseguraron que Media For Europe, como indica el Folleto de la operación, analizará llevar a cabo una posible fusión por absorción de Mediaset España por parte de MFE en la que los accionistas de Mediaset España recibirían Acciones A de MFE admitidas a negociación en Euronext Milan y que, en caso de ser aprobada por las respectivas juntas generales de accionistas de Mediaset España y MFE, supondría la extinción de Mediaset España y su exclusión bursátil. En ese supuesto, MFE solicitará la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de la totalidad de las Acciones A de MFE en circulación.

