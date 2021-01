Gary Gensler, el nuevo hombre fuerte de la SEC que preocupa a Wall Street

El nuevo hombre fuerte de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Gary Gensler, tiene un largo pasado.

En primer lugar, fue uno de los socios más jóvenes en la historia de Goldman Sachs.

De ahí pasó a convertirse en el favorito de los demócratas progresistas como regulador del negocio de los derivados durante la administración Obama.

¿Qué puede significar la llegada de Gensler? Los ejecutivos ya están preparándose ante un más que probable giro 'del dejar hacer', que fue el enfoque adoptado por la SEC durante la administración Trump.

Un hombre duro

Gensler es conocido por ganar batallas contundentes contra titanes financieros cuando dirigió el regulador de derivados tras la crisis financiera de 2008.

Para Justin Slaughter, consultor de Mercury Strategies en Washington, qué trabajó con él en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, su aterrizaje “significa regulación y su aplicación está a punto de volverse mucho más estricta ".

En la SEC, Gensler se tendrá que enfrentar a una serie de crisis en ciernes, como lo hizo mientras dirigía la CFTC, debido a la preocupación por una burbuja en las acciones por las crecientes tensiones con China.

Es más probable que asuste a Wall Street con un enfoque directo para atacar lo que los progresistas ven como muchos de los excesos de la era Trump: un crecimiento vertiginoso del capital privado hasta políticas que, según ellos, ponen a los bancos, comerciantes y empresas ejecutivos por delante de los inversores familiares.

Reputación adversa

Los demócratas cuentan con Gensler, quien se niega a comentar sobre su posible nominación.

También tendrá que hacer frente a presiones para evitar obligar a las empresas para que revelen su gasto político, riesgos del cambio climático y la diversidad de sus empleados.

"Se ganó la reputación de ser adversario de Wall Street porque venía de la industria y entendía el negocio para poder rechazar sus argumentos cuando eran huecos", explica Graham Steele, director de la Iniciativa Corporaciones y Sociedad en la Universidad de Stanford.

"Lo que realmente desconcierta a mucha gente es que está bastante claro que no los necesita ", dijo Katz. "Él no necesita volver a buscar trabajo, ha ganado su dinero. Él no está terriblemente interesado en a quién se enfada o no y eso es muy poderoso."

Su dinero proviene de sus años en Goldman, a la que se unió a finales de la década de los 70 prcedente de la Universidad de Pensilvania

Gensler tuvo temporadas negociando acciones y bonos, y también trabajó en el equipo de fusiones y adquisiciones, antes de convertirse en socio. Dejó la firma en 1997.

Escepticismo progresivo

Su experiencia en Wall Street no le granjeó amigos y esto hizo que encontrara oposición cuando el presidente Barack Obama lo seleccionó para dirigir la CFTC en 2009.

El senador de Vermont Bernie Sanders, a raíz de la crisis financiera, trató de bloquear su nominación.

Pero Gensler, conocido por llevar corbatas demasiado largas por su baja estatura y tener agujeros en las plantas de su mocasines, finalmente se ganó a sus críticos.

Bajo Gensler, la CFTC, que durante mucho tiempo fue considerada una institución anodina, se convirtió en un importante regulador de Wall Street.

Al mismo tiempo, su estilo agresivo dejó a algunos miembros del personal agotados.

Ese enfoque puede ser un desafío para Gensler en la SEC, que es más de cinco veces el tamaño de la CFTC.