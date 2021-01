El fondo soberano de Noruega crea una herramienta para corregir errores de inversión

El fondo soberano más grande del mundo está trabajando en una herramienta que espera ayude a sus gestores de activos a aprender de sus errores, simulando el tipo de estrés extremo que, de otra manera, es probable que solo experimenten unas pocas veces en sus vidas.

Nicolai Tangen, CEO del vehículo de inversión soberano de Noruega de 1,3 billones de dólares, quiere aplicar métodos utilizados en el mundo del deporte profesional para ayudar a su personal a afrontar mejor las crisis.

Tangen, de 54 años, que comenzó como CEO en septiembre después de trabajar como gestor de fondos de cobertura con sede en Londres, ya contrató a un psicólogo deportivo que entrena a pilotos militares para que le ayude en su nuevo cargo.

Evitar el tapar los errores

Tangen dice que parte de la idea es moldear la cultura en el fondo, para que el personal nunca se sienta tentado a tapar sus errores.

"Si no puede hablar sobre sus errores en la gestión de activos, entonces no tiene nada que hacer aquí", dijo Tangen en un podcast de la NHH Norwegian School of Economics. “Esa es la única forma de mejorar. Ahora, vamos a poner nuestros errores en un sistema ".

El simulador, entre otras cosas, se alimentará con "cientos de millones de puntos de datos de los diversos gestores de cartera" para descubrir cómo actúan bajo estrés y qué tan buenos son en inversiones contrarias, dijo Tangen en comentarios publicados en el sitio web de NHH el enero.

Gestión de activos y saltos de esquí

Estableció un paralelismo entre la gestión de activos y los saltos de esquí, y señaló que los saltadores de esquí solo están en el aire durante aproximadamente 5 minutos durante un año de competición. El resto del tiempo se dedican a usar simuladores y practicar.

Tangen dice que la mayoría de los gestores de activos probablemente solo experimentarán estrés extremo "tal vez tres veces".

“Tuviste estrés durante la crisis financiera”, dijo. Lo tenías esta primavera. Y podría tenerlo en diez años. Hay pocas crisis que gestionar. Entonces, tienes que practicarlo".