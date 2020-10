Revolut traslada las cuentas de sus clientes a Lituania para hacer frente al Brexit

Semana repleta de novedades en el sector bancario. Revolut anuncia a sus clientes sus planes para poder seguir ofreciendo sus servicios en Europa cuando el Brexit concluya. ¿La solución? Migrar a sus clientes a su entidad de dinero electrónico en Lituania.

En el terreno de los depósitos, la banca nos deja una de cal y otra de arena. BFS trajo las buenas nuevas con el lanzamiento de un nuevo plazo fijo al 1,40% TAE y Younited Credit, las malas noticias al rebajar la rentabilidad de sus productos.

La banca también mueve ficha en cuanto a los productos de financiación con el lanzamiento de nuevos préstamos e hipotecas. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos explica todas las novedades de los últimos días.

Bancos

Revolut anunciño que dentro de un mes comenzará a migrar a sus usuarios europeos, que actualmente son clientes de la entidad de dinero electrónico del Reino Unido, a la compañía que tiene domiciliada en Lituania.

La nueva entidad será Revolut Payments UAB, una entidad de dinero electrónico autorizada por el Banco de Lituania (se trata del mismo tipo de licencia bajo la que opera actualmente la entidad británica).

El objetivo de este traslado es asegurarse de que el Brexit no tiene ningún impacto en los servicios que la entidad provee a sus clientes del resto de los países de Europa.

Tal y como está comunicando Revolut a sus clientes por e-mail, sus usuarios no tendrán que hacer nada: "nos encargaremos de todo y nos pondremos en contacto contigo de nuevo cuando hayamos hecho el cambio". Eso sí, una vez realizado el traslado, cambiará el código IBAN de las cuentas.

Revolut es uno de los bancos fintech más populares de Europa, con más de 12 millones de usuarios en el Viejo Continente, y con más de 600.000 clientes en España.

Depósitos

Banco Finantia Spain, entidad cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español, estrena un depósito con un plazo de tres meses y una rentabilidad del 1,40% TAE. Está dirigido a nuevos clientes que inviertan entre 25.000 y 100.000 euros antes del 31 de diciembre. El nuevo producto de ahorro es el más rentable a corto plazo del momento y permite conseguir alrededor de 350 euros brutos en tres meses.

El banco francés Younited Credit se mueve en la dirección opuesta y ha optado por reducir la rentabilidad de sus depósitos a dos y tres años. El primero ha caído del 0,80% TAE al 0,60% y el segundo, del 1,15% TAE al 0,94%. Pueden contratarse desde 2.000 euros a través de la plataforma virtual Raisin y están protegidos por el FGD galo.

Cuentas

Banco Santander retirará próximamente la mayoría de sus cuentas corrientes, entre ellas la Zero y la 123. Su sustituto será Santander One, una cuenta básica que será gratuita para los clientes vinculados, que podrán hacer transferencias nacionales, usar Bizum y disponer de tarjetas sin coste, pero que costará hasta 240 euros al año para aquellos que no cumplan todos los requisitos de vinculación.

Más allá de la nueva política de precios, la gran novedad de la nueva estrategia comercial de la entidad es el lanzamiento de un modelo de banca de suscripción: los clientes podrán contratar por tres euros al mes en el caso de los particulares paquetes con servicios extra.

Por ejemplo, aquellos que quieran sacar dinero en el extranjero podrán dar de alta el plan Santander One Viajes, mientras que aquellos que necesiten realizar transferencias nacionales inmediatas e internacionales podrán contratar el plan Pagos. Santander One verá la luz el próximo 5 de noviembre y permitirá a los clientes personalizar los servicios de su cuenta y pagar únicamente por aquellos que necesiten.

Créditos

BBVA estrena un préstamo para financiar reformas con el que se pueden conseguir hasta 20.000 euros (mínimo de 3.000 euros) a devolver en hasta ocho años. No tiene comisión de apertura y se puede solicitar incluso sin tener abierta una cuenta en el banco y sin aportar documentación.

Eso sí, los prestatarios que tengan su nómina o pensión domiciliada en el banco disfrutarán de una reducción de un punto porcentual en el tipo de interés. Así, para clientes vinculados el TIN será del 7,20% (7,57% TAE), mientras que para los que no lo estén, del 8,20% (8,64% TAE).

CaixaBank hace lo propio y ha incorporado a su catálogo un préstamo contratable a través de Internet de entre 1.000 y 30.000 euros para redecorar el hogar. El plazo de amortización es de hasta seis años.

Unicaja también está de estreno. La entidad malagueña ha lanzado el Préstamo Motor Eco Verde, el primer préstamo sostenible del banco, pensado para la compra de vehículos eléctricos, híbridos o de combustibles de bajas emisiones. El importe es de hasta 60.000 euros y el plazo, de hasta ocho años y no tiene comisión de apertura.

Ibercaja reduce en 0,5 puntos porcentuales el interés de su préstamo coche si el vehículo que se va a financiar dispone de etiqueta eco o cero. En caso contrario, el interés será del 5,5% (TAE desde el 5,93%). Tiene una comisión de apertura del 1% (mínimo de 30 euros). Permite solicitar hasta 75.000 euros a devolver en un plazo de hasta ocho años.

Por su parte, el Préstamo Coche del Sabadell ha visto reducido su tipo de interés del 9% al 8,75% (desde el 9,57% TAE). El importe máximo es de 60.000 euros y el plazo, de hasta ocho años. La comisión de apertura es del 2,50% (mínimo de 75 euros) y la de estudio, del 0,25% (mínimo de 30 euros). Las condiciones anteriores son para clientes con una antigüedad en el banco de más de seis meses que tengan su nómina domiciliada.

En cuanto a las tarjetas de crédito, Cajasiete estrena la tarjeta Visa Plátano de Canarias, gracias al acuerdo entre la entidad y Asprocan. Está dirigida a trabajadores y productores de plátanos, así como a sus familiares directos. Se puede solicitar sin cambiar de banco y domiciliar los recibos mensuales en cualquier cuenta.

La emisión es gratuita y la cuota de mantenimiento está bonificada si se realizan doce movimientos o más al año. Tiene un tipo de interés muy reducido en comparación con la competencia, del 7,20% (7,44% TAE) y, además, permite aplazar el pago de las compras de más de 90 euros de forma individual en tres meses sin intereses ni comisiones (0% TAE).

Hipotecas

BBVA lanza un nuevo producto exclusivo para funcionarios: la Hipoteca Convenio MUFACE Tipo Fijo. Este préstamo para trabajadores públicos mutualistas de MUFACE tiene un interés del 2,70% a 30 años, bonificado por la domiciliación de la nómina. No incluye comisión de apertura y financia hasta el 80% del valor de la vivienda con un plazo de hasta 30 años (70% a 25 años para segunda residencia).

Ibercaja encarece su Hipoteca A Un Paso, un préstamo hipotecario a tipo fijo. En concreto, su interés ha subido del 1,50% al 1,55% a 20 años, condicionado todavía a la domiciliación de nóminas o haberes por un valor conjunto mínimo de 2.500 euros.

Para terminar, Globalcaja rebaja los tipos de sus hipotecas fijas. En la Hipoteca Raíz Tipo Fijo, para clientes con ingresos de menos de 1.800 euros mensuales, el interés se reduce del 1,55% al 1,45% a 15 años, del 1,75% al 1,65% a 20 años, del 1,95% al 1,85% a 25 años y del 2,19% al 2,04% a 30 años.

Y en la Hipoteca Cumbre Tipo Fijo, para solicitantes con un sueldo de 1.800 euros o más, el interés baja del 1,29% al 1,19% a 15 años, del 1,49% al 1,39% a 20 años, del 1,69% al 1,59% a 25 años y del 1,95% al 1,79% a 30 años.