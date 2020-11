Fusión BBVA-Sabadell: ¿notarán algún cambio los clientes?

BBVA y Banco Sabadell están manteniendo conversaciones para evaluar una posible fusión. La operación, sobre la que se había rumoreado largo y tendido durante las últimas semanas tras el anuncio de la unión de CaixaBank y Bankia, daría lugar al segundo banco de España.

¿Qué más leer? Así impactará la fusión entre BBVA y Banco Sabadell

Por otra parte, ING, el banco sin comisiones, también protagonizó titulares durante los últimos días. La entidad penalizará a los ahorradores que tengan más de 30.000 euros en la Cuenta Naranja y no tengan sus ingresos domiciliados en el banco con una comisión de 10 euros al mes.

Más novedades: Renault Bank ha aterrizado en España con un depósito al 1% TAE y una cuenta de ahorro al 0,65% TAE. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos explica todas las novedades del sector bancario.

Bancos

BBVA y Banco Sabadell están negociando una posible fusión, tal y como han comunicado a la CNMV este lunes. La noticia ha disparado las acciones de ambas entidades, que se han anotado subidas de dos dígitos.

El anuncio llegó horas después de que se hiciese pública la venta por parte de BBVA de su negocio en Estados Unidos por 9.700 millones de euros, lo que le permitiría absorber al Sabadell sin necesidad de llevar a cabo una ampliación de capital. Si finalmente se llevase a cabo la fusión, sobre la que se lleva especulando durante semanas, el banco resultante sería el segundo de España por volumen de activos, con 596.481 millones de euros, únicamente superado por CaixaBank-Bankia.

De acuerdo con el comparador HelpMyCash, que ha analizado cómo podría afectar la posible fusión de BBVA y Banco Sabadell a sus clientes, podrían cambiar las condiciones de las tarjetas y de las cuentas (comisiones, requisitos de vinculación, etc.), así como su código IBAN, pero no se podrían modificar los aspectos esenciales de los depósitos, los préstamos y las hipotecas vigentes.

En cualquier caso, ambas entidades se encuentran en un proceso de due diligence y de momento, tal y como han confirmado, no hay tomada ninguna decisión al respecto.

Cuentas

Los clientes de ING que tengan 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja y no tengan sus ingresos domiciliados en la entidad tendrán que pagar una comisión de 10 euros mensuales a partir del próximo 1 de abril y, además, su cuenta dejará de estar remunerada.

La entidad se ha convertido, así, en una de las primeras que penaliza a los pequeños ahorradores por guardarles su dinero. Para seguir operando gratis con la Cuenta Naranja será necesario tener abierta una Cuenta Nómina e ingresar cada mes una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe o recibir ingresos desde otro banco de 700 euros mensuales.

Aquellos que no cumplan con el requisito anterior, pero tengan menos de 30.000 euros en la cuenta de ahorro, no tendrán que abonar ninguna comisión, pero tampoco recibirán intereses. Además, a partir de ahora la Cuenta Naranja, que renta al 0,01% TAE, solo podrán contratarla los clientes que ya tengan abierta una Cuenta Nómina.

Por otra parte, Unicaja regalará una tarjeta con hasta 250 euros a los clientes, nuevos o actuales, que domicilien su nómina en el banco por primera vez. La promoción, vigente hasta el próximo 31 de enero, ofrece un incentivo de 250 euros si la nómina es igual o superior a 2.500 euros y de 100 euros si el importe es de entre 600 y 2.500 euros.

Los clientes que se acojan a la campaña deberán mantener sus haberes domiciliados durante dos años, salvo los menores de 28 años, que no deberán cumplir ningún compromiso de permanencia. No obstante, para no pagar comisiones por los servicios básicos asociados a una cuenta no basta con domiciliar la nómina.

Para acogerse al Plan Cero Comisiones además de domiciliar ingresos recurrentes hace falta hacer dos operaciones al mes con tarjeta o realizar un consumo con una tarjeta de crédito o de débito por al menos 1.200 euros al año y, además, mantener un saldo de al menos 6.000 euros en cuentas, fondos, planes o seguros de ahorro o contratar un seguro.

Para celebrar el Black Friday, Openbank sortea 15 premios entre aquellos clientes mayores de edad que sean titulares de una cuenta corriente y de una tarjeta como, por ejemplo, las tarjetas Open Debit y Open Credit. Será necesario darse de alta en la promoción con el código BLACKTJS a través de la app o la banca online.

Por cada compra por importe igual o superior a 10 euros abonada con una de las tarjetas incluidas en la promoción entre el 16 y el 30 de noviembre el cliente recibirá una participación para el sorteo y si la compra la abona con Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay o Samsung Pay, recibirá dos. Entre los premios que sortea Openbank se encuentran un robot aspirador, un patinete eléctrico, un proyector, varios smartphones, televisores y ordenadores o un cheque para gastar en Amazon de 500 euros, entre otros.

Depósitos

El banco belga CKV, cuyos depósitos pueden contratarse desde España a través de Raisin, ha mejorado la rentabilidad de la mayoría de sus plazos fijos. Los depósitos a cuatro, cinco, siete, ocho y diez años han subido del 1% TAE al 1,10% TAE, mientras que a tres años la subida ha sido del 0,90% al 1,05%.

El plazo fijo a dos años ha visto incrementada su rentabilidad en 0,60 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 0,95% TAE. El único que ha empeorado ha sido el depósito a un año cuyo interés ha caído del 0,75% TAE al 0,70% TAE. Pueden contratarse por Internet desde 5.000 euros y están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Bélgica.

Renault Bank ha abierto sus puertas en España y lo ha hecho por todo lo alto con el lanzamiento de dos productos de ahorro cuya rentabilidad supera con creces la media. La Cuenta Contigo renta al 0,65% TAE, no tiene comisiones y permite realizar transferencias gratis. No tiene importe mínimo ni máximo y no es necesario vincularse para contratarla.

El Depósito Tú+ tiene un plazo de dos años y un interés del 1% TAE para un saldo de entre 500 y un millón de euros. La liquidación de intereses es semestral en el caso de la cuenta y trimestral en el del depósito. La apertura de ambos productos se puede realizar por Internet.

Tarjetas

Cada vez que los clientes de EVO Banco compren un cheque regalo para gastar en Amazon.es con su tarjeta recibirán una bonificación del 3%. Así, por ejemplo, si compran un cheque por valor de 100 euros con su tarjeta de EVO, recibirán uno de 103 euros. Además, la entidad permite financiar el pago de los cheques en cuatro meses sin intereses con una comisión de gestión del 3% (14,60% TAE).

Para beneficiarse de la promoción, que estará vigente hasta el 20 de octubre del próximo año, es necesario acceder a la web del banco, identificarse, indicar el importe del cheque (entre 20 y 2.000 euros) y pagar. El cliente puede pagar su cheque a débito, con un cargo directo en su cuenta, o bien a cuatro meses sin intereses. Recientemente EVO Banco eliminó los requisitos de su Cuenta Inteligente, por lo que ahora tanto los nuevos clientes como los actuales pueden disfrutar de la cuenta sin pagar comisiones y sin asumir ningún tipo de vinculación

Hipotecas

Kutxabank ha bajado el interés de su Hipoteca Fija, que se reduce del 1,60% al 1,35% (siempre para un plazo máximo de 25 años). Este tipo está bonificado en un punto porcentual a cambio de domiciliar la nómina de los titulares, con un importe mínimo de 3.000 euros al mes, de contratar el seguro de hogar del banco y de aportar un mínimo de 2.000 euros al año a uno de sus planes de pensiones o EPSV.

Bankinter también ha vuelto a abaratar su Hipoteca Fija. En esta ocasión, el interés de este producto ha bajado del 1,50% al 1,35% a 10 y 15 años, del 1,55% al 1,40% a 20 años, del 1,60% al 1,50% a 25 años y del 1,70% al 1,60% a 30 años. Como antes, para conseguir ese tipo es imprescindible mantener abierta su Cuenta Nómina, Profesional o No-Nómina, contratar sus seguros de hogar y de vida y aportar un mínimo de 600 euros al año a uno de sus planes de pensiones.